2024「龍耀麥森」特展 Glorious Meissen ―瓷美藝湛傳家珍寶

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國裕年度盛會―麥森瓷器特展，在溫馨的五月展開。今年的麥森精品精彩華麗，豐富多元的陣容裡，增加許多蘊含東方元素的經典佳作。最驚艷的是，三位大師聯袂抵台，為這場繽紛絢爛的藝術饗宴，帶來了歡樂的吉兆和喜氣。

為迎接龍年，麥森畫家特別推出一系列以龍為主題的美瓷，例如《瑞龍展鴻圖》花瓶、《薪火相傳》花瓶、《祥龍迎春》壁畫、《龍華富貴》壁畫等。還有以東方印象和典型器形的精品，有《福祿雙喜》花瓶、《春深時節又逢君》花瓶、《麥森晨曦蜥蜴》花瓶、《自在飛花》茶具組、《四季賞花樂》茶具組、《春風萬里》茶葉罐等，一償典藏家期待以麥森之工藝享用中式器具的心願。

歐風美瓷自然不遑多讓，《一世情緣》花瓶、《天長地久》花瓶、《有情萬物》水果架等傑作，將遐想飛向十八、十九世紀的歐洲，甚至遙遠的希羅神話，真切體現歐洲瓷器的西方風華。

今年特展還出現許多精巧的瓷偶，有從麥森雕塑家昆德勒大師的傳世之作擷取的靈感，例如《歡樂頌》、《音樂嘉年華》瓷偶組;也有後代名家的動物瓷偶，如《皇家之旅》、《心有靈犀》瓷偶，都是值得珍藏的藝術品。

另有兩項特殊作品，一是全球獨家之作――瓷書《領航者》；二是市場鮮見之瓷枕造型的《玫瑰舞曲》，絕妙的是，麥森藝術家精巧地將之改良為花器與托盤，讓人眼睛一亮。

令人屏息以待的是，有兩位麥森瓷畫大師將在台北與典藏家相見歡。莉迪亞‧許倫克（Lidija Schrenk）擅長從歷史取材，同時在創作中賦予當代歐洲美學印象，而呈現古今交錯的歐洲品味。安奈特•吉娜 (Anett Gerner) 是麥森印度繪畫部門主任，她特別喜歡將傳統印度繪畫結合當代精神，為東西方美學搭起完美的鵲橋。

這兩位大師的作品都具有獨特的歷史地位，未來勢必納入博物館之列。她們這次帶來珍稀限量作品，並在現場展演精湛技藝，是絕對不容錯過的美麗之約！

無憂宮的東方情懷 壁畫。圖／國裕提供

大師彩繪暨全省巡迴展覽活動時間地點如下，歡迎媒體朋友現場採訪：

◆ 台北場：

※展覽時間：5/3(五)~5/12(日)

展覽地點：台北SOGO百貨復興店8樓City Hall

雙大師彩繪展演：麥森古典藝術瓷繪總監莉迪亞‧許倫克大師及麥森印度繪畫總監安奈特‧吉娜大師

◆ 台中場：

※ 展覽時間：5/14(二)~5/19(日)

展覽地點：台中大遠百南棟10樓特賣會場

彩繪大師展演：麥森古典藝術瓷繪總監莉迪亞‧許倫克大師

◆ 高雄場：

※ 展覽時間：5/21(二)~5/26(日)

展覽地點：高雄漢來飯店1樓Event Hall

彩繪大師展演：麥森藝術精品部門總監霍爾格‧席爾大師

◆ 新竹場：

※ 展覽時間：5/28(二)~6/2(日)

展覽地點：新竹遠百6樓活動中心

彩繪大師展演：麥森藝術精品部門總監霍爾格‧席爾大師