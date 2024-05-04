波克夏Q1營業利益勁增39％ 現金水位再創高

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「股神」巴菲特掌舵的波克夏海瑟威投資公司，4日公布第一季業績，受惠於旗下房地產及災害保險業務強勁，加上投資收益大增，稅後營業利益激增39％，現金水位攀抵近1,900億美元再創新高。

全球投資界年度盛事─波克夏股東大會，周六於巴菲特家鄉奧馬哈登場，以發表今年首季財報揭開序幕。Q1淨利年跌64％至127億美元、相當於波克夏A股每股8,825美元，不及去年同期的355億美元、相當於A股每股24,377美元。

但巴菲特偏好的衡量公司績效數據─排除部分投資利得的營業利益，自去年同期的81億美元，勁增39％達112億美元。

波克夏Q1的現金水位，由去年Q4的1,676億美元升至1,890億美元再攀新高。投資人多關注龐大的現金儲備巴菲特如何利用，波克夏用於收購新公司或大舉回購自家股票，就是不派發股息。

波克夏Q1回購股票26億美元，比去年Q4的22億美元略多。

值得注意的是，波克夏截至Q1的蘋果持股規模，自去年年底的1,743億美元，減持22％來到1,354億美元。

3日波克夏A股收跌0.56％，報60.3萬美元，今年來漲11％；B股收漲0.07％，報400.87美元，今年來漲12％，領先標普500指數的7.5％漲幅。波克夏市值達8,650億美元，位列美股市值第七大企業，排在前頭的全是科技股。

4日揭幕的波克夏股東大會，係巴菲特自1965年掌舵以來的第60屆，也是首次在長年戰友蒙格缺席下舉行，蒙格去年11月以99歲高齡辭世。

負責波克夏非保險業務、2021年被巴菲特欽點為接班人的副董事長阿貝爾（Greg Abel），陪同巴菲特面對股東5小時的提問，主管保險業務的副董賈恩（Ajit Jain）也一同出席。

投資人想知道波克夏如何迎接挑戰，包括怎麼在不過度花錢收購下維持擴張、是否會派發股利、創高的現金儲備如何布局。