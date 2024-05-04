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美在菲部署「泰風」陸基中程飛彈系統 紐時：台灣的救星

  • 中時即時 王嘉源
「泰風」陸基中程飛彈系統。（圖／雷神公司）
「泰風」陸基中程飛彈系統。（圖／雷神公司）

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上個月美國與菲律賓舉行「堅盾-24」（Salaknib 24）聯合軍演時，首度將新型「泰風」（Typhon）陸基中程飛彈系統部署至北呂宋島。這是美國2019年退出冷戰時期與蘇聯簽署的《中程飛彈條約》後，迅速開發的武器之一，可用於阻止大陸侵台。《紐約時報》4日報導因此稱，該條約之死可能是「台灣的救星」（a Lifesaver for Taiwan）。

「泰風」登陸菲律賓北部國土，是這款武器系統首次在第一島鏈現蹤，也是首度部署至印太地區。該系統包含經過改良的40呎貨櫃，內部可藏著最多4枚飛彈，往上輪轉就可發射。它可搭載「標準6型」（SM-6）防空飛彈和「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈。戰斧可攻擊1150英里外的海上艦艇和陸地目標。

《中程飛彈條約》（INF）禁止美國和蘇聯（俄羅斯）發展部署射程500至5500公里的陸基巡弋飛彈或彈道飛彈。2019年，時任美國總統川普退出該條約。當年，五角大廈手上並無任何陸基反艦武器，但他國軍隊有。例如2022年4月，烏克蘭軍隊從卡車發射「海王星」（Neptune）反艦巡弋飛彈，一舉擊沉俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）。

但五角大廈官員認為，嚇阻大陸並不需要最新型戰斧，或甚至像烏克蘭海王星這樣的飛彈。最新型戰斧的威力相當於半噸黃色炸藥（TNT），海王星攜帶的彈頭約其三分之一。由於大陸若要犯台，必須出動兩棲艦隊渡海作戰。美國官員認為，部署更小型飛彈來摧毀陸方驅逐艦及兩棲艦艇，應該就足夠。

SM-6飛彈因此被相中。SM-6的彈頭大小約為海王星彈頭一半，美國海軍稱其最大射程約115英里，但匿名官員向紐時證實，SM-6射程實際上可達290英里。若在呂宋島部署，就可能威脅菲律賓最北端與台灣之間水道上的陸方船隻。而如果在日本與那國島部署SM-6，則可擊中台灣周邊的任何目標，並威脅台灣海峽對岸的陸方基地。

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