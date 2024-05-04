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守護唐氏症女兒 慈萱媽媽感性訴：我們互相支撐彼此

  • 中時即時 曹婷婷
獲台南市政府表揚為慈萱媽媽的葉玉華（左），為了唐氏症女兒雪嵐（右）投身特殊教育奉獻。（曹婷婷攝）
獲台南市政府表揚為慈萱媽媽的葉玉華（左），為了唐氏症女兒雪嵐（右）投身特殊教育奉獻。（曹婷婷攝）

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下周日就是母親節，台南市今天有58位母親接受表揚；79歲「慈萱媽媽」葉玉華為照顧唐氏症女兒，投身特教領域教學，11年前丈夫車禍辭世，女兒支撐她熬過來，母親節笑納女兒最動人的祝福，「謝謝妳一路陪伴」。

葉玉華今天牽著女兒雪嵐的手，接受市長黃偉哲表揚，看似樂觀的她說，內心壓力雖大，但不用外顯給別人看。

育有2女一男的她回想，雪嵐是家中老大，小時候發展緩慢，她到處求醫，最後確認是基因突變的唐氏症，她和丈夫大受打擊，但她也說，早在還不知原因時就只想著「不管是或不是（唐氏症），都要好好養、好好教」。

在國中任教的她，在女兒6歲時轉而踏入特教，光是教注音就花了1年才教會，此外，也到處帶女兒出門認識這個世界，去市場、去公園，沒有刻意隱藏她和別人不同。

雪上加霜的是，雪嵐10歲卻罹患白血病，雙腳無法行走，她和丈夫持續3年帶女兒北上就醫，病況才好轉，也重新學走路。葉玉華說，丈夫是一般上班族，為了女兒一頭栽入特教領域，很多人都很訝異雪嵐能自立、自理，背後是父母相信「只要願意教，她就會懂得。」

雪嵐高職畢業，之後也順利進入職場工作，就在一切愈來愈好時，丈夫卻在11年前車禍意外離世，讓她頓失依靠。心思細膩的雪嵐，成為媽媽的最佳支撐，她當時幾乎每晚都醒來哭泣，雪嵐從旁鼓舞「不要再一直想爸爸了，他會難過」，伴她熬過那段時日。

葉玉華說，女兒是她一輩子的牽掛，偶爾會煩惱，萬一有天自己離開人世，女兒該如何是好？幸好女兒跟兩個弟弟感情很好，生活也能自立，母親節這天，女兒一句「媽媽謝謝妳」就是她最好的禮物了。

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