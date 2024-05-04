福島核災以來最高！日本2023年度核電機組運轉率28.9％

根據日本原子能產業協會日前調查結果，2023年度日本國內核電機組設備使用率（運轉率）為28.9％，為2011年東京電力福島第一核電站事故以來最高，超過2021年度的24.4％。 報告指出，原因是關西電力福井縣高濱核電廠第1、2號機組重啟，加上沒有機組因法律問題等而長期停運。運轉率最高的年份是1998年度，為84.2％。運轉率在2014年一度降至0％，之後逐年上升。但2020和2022年由於法院發出停運的臨時命令，要求未能設置反恐設施的核電站停運，運轉率曾一度下降。 日本國內核電現存機組已從事故前的54座降至33座，其中2023年曾運轉過的的有12座。其中運轉率最高者為，佐賀縣玄海核電廠4號機組，運轉率為99.8％，鹿兒島縣川內核電廠1號機組為99.6％，福井縣大飯核電廠3號機組則為88.5％。 日本共同社報導指出，正在運轉的12座機組是不同於福島第一核電廠的「壓水型」。宮城縣女川2號機組和島根縣島根2號機組都計劃於今年重啟，兩者福島事發機組同為「沸水型」。 根據最新《能源基本計劃》，2030年度總發電量中，核電將佔20至22％，代表日本國內總共33座核電機組的運轉率必須達到60％以上。