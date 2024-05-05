上銀及大銀微系統10日法說會 說明景氣現況、接單及未來展望

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

上銀集團旗下上銀、大銀微系統，第一季來自半導體、自動化等產業訂單有回溫的跡象，為縮減交期，3、4月生產線均恢復加班趕工，10日均召開董事會承認第一季財報，下午舉行法說會，說明景氣、接單及未來營運展望。市場預期，上銀及大銀第二季起營運逐季成長。

上銀表示，上銀去年11月起接單逐漸好轉，尤其半導體、自動化、基礎建設及航太等產業，對滾珠螺桿或線性滑軌等傳動系統元件需求轉趨熱絡。工具機廠若能及早因應歐盟即將課徵碳稅或是布局電動車等新能源車產業，相繼推出強調節能或節電的綠色工具機或提供整廠整線，普遍看好下半年景氣會回升。生產標準機的工具機廠面臨大陸、日本及韓國等競爭對手削價搶單的威脅，對今年景氣態度保留。

上銀指出，上銀滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件訂單能見度至少2.5～3個月，部份大型規格產品訂單能見度更達3～3.5個月。上銀考量當前景氣不明朗，交期太長恐造成客戶轉單，上銀設法將交期控制在3個月以內，3月起生產恢復加班趕工。

大銀指出，大銀客戶以半導體及自動化兩產業為主，微米及奈米級定位系統可應用在半導體及面板等產業；精密運動及控制元件訂單則以智慧製造、電動車及自動化等產業為主。大銀未生產機器人，最近最夯的AI會用到晶片，需要半導體晶圓及封裝支援，這些半導體設備或PCB業者都會用到大銀的微米及奈米級定位系統，大銀是間接供貨給機器人產業。

大銀表示，半導體等產業去化庫存告一段落，半導體產業景氣逐漸好轉，大銀訂單也回溫，配合客戶訂單需求，生產線已恢復加班。大銀預期，下半年半導體及自動化兩產業訂單將隨景氣復甦而增長。

上銀為未來營收邁向300億元以上鋪路，疫情期間，投資擴建新廠或增加產能計畫未停。上銀指出，上銀台中工業區兩座舊廠拆掉重建，已完工土建工程，預計8、9月量產運作，規劃改建後兩座台中工業區廠房都生產各種規格線性滑軌，雲科廠專事生產滾珠螺桿。台中精密園區總廠未來轉而生產工作迴轉平台及晶圓機器人等機電產品為主，去年第四季也買入義大利廠房，預計8、9月之後啟用，今年資本支出比去年實際支出29億元多。上銀也著手規劃，將興建嘉義大埔美二期新廠。

大銀指出，大銀斥資在新竹鳳山工業區購地建廠，預計2025年第一季完工，2024年建廠經費、添購設備及因應ESG，資本支出預估6億元，比2023年增加。