英央行利率料按兵不動 推敲何時降息是重點

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英國央行將於5月9日公布利率決策，市場預料此次決議應會按兵不動，將基準利率維持在5.25％的15年高點，但眼見英國通膨已降溫，投資人聚焦於央行會後聲明所透露的訊息，以推敲英國啟動4年來首度降息的時間點。

英國基準利率維持在5.25％數月時間，該國經濟走出衰退泥濘，就業市場展現通膨熱度，加上被全球金融市場視為指標的美國聯準會（Fed）正在延後降息時間，這些情況都使部分專家認為利率調降不宜躁進。

金融市場目前已完全反映英央行9月降息的預期，至於到年底前是否會有第二次降息，市場認為機率是50％左右。

最新的降息幅度預期遠少於今年初的期待，當時投資人認為英國2024年可能6次調降利率。該央行上次降息是在2020年初新冠疫情爆發時。

英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）近期提到，英國物價壓力朝向對的方向前進。英國3月消費者通膨率達3.2％，隨著能源價格下滑，預料4月通膨還會再降。目前通膨遠低於2022年10月的11.1％，當時締造的40年高點紀錄。

另據英國零售商協會（BRC）資料顯示，4月商店價格年增率為0.8％，低於3月的1.3％。

不過，有鑑於央行內部對於何時降息的意見分歧，外界預料會後發布的聲明應不會有太大變動。

NatWest Markets首席英國經濟學家RossWalker表示，英國央行不太可能向投資人釋出太明確的訊號，但可能會下修通膨預期，他預料該央行將於8月開始降息。