兩岸旅遊有望鬆綁 大陸試點城市開放入台證件補換辦理

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兩岸旅遊交流有望鬆綁，繼大陸文旅部4月28日宣布開放福建居民赴馬祖旅遊後，大陸移民管理局推出的「便民利企」出入境管理六項政策措施將於5月6日生效，包括試點開放北京、上海、成都、南京等20個城市可全程網上申辦補發赴台證，被認為是為兩岸旅遊暖身。

大陸移民管理局表示，相關措施實施後，將進一步便利大陸居民申辦出入境證件，符合條件的申請人無需前往公安出入境窗口，在境內申請換發補發出入境證件不受時間、地點限制，實現「掌上辦、零跑腿」，目的是「為更好地服務促進高水準對外開放，進一步便利大陸人員出入境。」

新規顯示，將於20個城市試點實行換發補發出入境證件「全程網辦」，包括北京、天津、瀋陽、哈爾濱、上海、南京、杭州、寧波、合肥、廈門、濟南、青島、鄭州、廣州、深圳、珠海、重慶、成都、昆明和西安等地。

相關地區16歲以上戶籍居民（國家工作人員和現役軍人除外）申請換發補發普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證，可以透過移民管理局政務服務平台網上提交申請。戶籍地公安機關出入境管理機構對符合申請條件、申請材料齊全且符合法定要求者，在7個工作日內審批並簽發證件。

港澳方面，赴港澳商務簽註實行智慧速辦、全國通辦，北京、上海六類人才可以申辦赴港澳人才簽註；持赴港澳商務簽註人員在港澳停留期限由7天延長至14天；簽發赴澳門1年多次「其他」類簽註；參加「琴澳旅遊團」人員可以多次往返琴澳。