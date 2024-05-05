16檔投信加碼 抗5月魔咒

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16檔二高一低股穩健前行

台股第二季多空拉鋸，加權指數上周暫時止穩，且相對美股基期偏高的風險仍在，市場專家表示，短線電子族群未能奪回主導地位，研判本月指數向上表態空間不大，此時防禦型類股有望挺身而出，支撐住台股「以盤代跌」，包括中信金、長榮航等16檔低本益比、高殖利率、投信加碼「二高一低股」，將是對抗5月魔咒、逆勢吸金的最佳代言人。

台新投顧副總經理黃文清分析，美國聯準會（Fed）釋出論調對市場影響「好壞參半」，好的是通膨確實正在趨緩中，今年仍有望降息；壞的則是降息時間點未明仍是不確定因素，研判指數5月將在20,000～20,500點區間盤整。

台股4月中旬回測下檔季線後有守，波段反彈後重返所有均線之上，然電子權值股反彈無力、電子成交占比連14日壓在6成以下，顯示市場對指數高檔續航觀望態度濃，指數單周雖小漲209點，但四個交易日中漲跌各半，行情陷入高檔震盪，資金續朝基期、本益比相對低的族群移動。

元富投顧總經理鄭文賢指出，本次已掛牌高股息ETF換股潮規模逾8,500億元，加以6月上市櫃個股將開始除息，預期高殖利率族群將成為近日盤面焦點；另考量指數陷入盤整，市場操作傾向低買高賣，低基期股也相對穩健，高殖利率、低本益比股成市場熱門之選。

篩選現金殖利率高於3.5％且尚未除息、本益比落後於大盤，投信上周積極加碼股，共有中信金、長榮航、聯電、達麗、元大金、至上、長榮、日月光投控等16檔，投信買超張數介於2,100～2.95萬張。

2023年金融業獲利大爆發，金融族群現金殖利率魅力無法擋，連帶股價也「漲聲四起」。中信金豪氣宣布每股配息1.8元現金股利、改寫歷史新高後，在盤面掀起搶息潮，4月29日跳空攻漲停後一路向上，單周勁揚11.56％，周線終止連四黑，投信也連續四天狂掃2.95萬張；元大金、群益證等金融股也榜上有名，投信單周買超5,065張、2,100張。

權值股電子股中的聯電、日月光投控，現金殖利率各有5.84％、3.51％，兩檔均入列高股息ETF新兵群益台灣科技高息成長前十大成分股，聯電3日獲三大法人齊買3.25萬張，日月光則有投信連十日大買1.07萬張力挺，本周進入募集資金進場關鍵期，成分股拉抬效果值得觀察。（相關新聞見A3）