9月降息預期再起 美股債歡呼 超關鍵數據曝光

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道瓊工業指數今年走勢

美國4月份就業報告意外疲弱，重燃外界對聯準會（Fed）可能在9月降息的期望，美國股債雙雙上演慶祝行情。其中道瓊指數收高450點，科技股與半導體股也表現強勢。與此同時，指標公債10年期美債上漲，讓與價格走勢相反的殖利率一度跌破4.5％大關。

美國就業市場降溫，加上蘋果啟動美國企業史上最大庫藏股計畫，激勵道瓊工業指數3日收高1.18％，標普500指數上漲1.26％，那斯達克指數強升近2％，費城半導體指數更勁揚逾2.4％。個股方面，蘋果股價收盤暴漲近6％、微軟收高2.2％，Meta也漲2.3％，輝達走高3.5％，台積電ADR收漲3.9％。

美股迎來勝利的一周，標普500一周上漲0.55％，道瓊與那指周漲幅則分別為1.14％和1.43％。美債漲勢也不遑多讓，並讓10年期美債殖利率盤中曾短暫跌破4.5％關卡，終場略升到4.51％。該年期美債殖利率一周下跌近17個基點，創下去年12月中旬以來最大單周跌幅。

Principal資產管理公司首席全球策略師沙哈（Seema Shah）指出，這是幾個月來，首次出現非農就業報告遜於預期，加上時薪增速也下降，讓降息議題重新回到檯面上。芝商所FedWatch Tool顯示，交易員預計今年底Fed將有兩次降息，至於首次降息時機將從前估的11月提前到9月。

美國財長葉倫表示，儘管房屋供應緊張導致通膨下滑陷入停滯，但基本價格壓力正在消退。Fed理事鮑曼指出，目前貨幣政策處在限制性水平，預計通膨仍將保持高位一段時間。

另外，美國供應管理協會（ISM）3日公布美國4月服務業PMI數據，結果意外降至49.4，為2022年12月以來首度出現萎縮。ISM表示，該指數下降主要是因為商業活動減少、新訂單增長放緩、供應商交貨速度加快與就業持續萎縮造成。

美國未來一周重要經濟數據較少，但仍有迪士尼、安謀與優步等大型企業將發布財報。