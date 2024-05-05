賴內閣新生訓練 國家希望工程上路

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新政權啟動進入倒數計時機階段，準內閣成員4日全體集合，展開「國家希望工程」推動藍圖的新生訓練，以利政策接軌。總統當選人賴清德表示，閣員都是一時之選，對此寄予厚望，為所有國人帶來最好服務；準閣揆卓榮泰總結指出，未來的行動創新AI內閣，將以跨黨派、跨部會、跨領域特質，著重橫向聯繫，共同落實國家希望工程及均衡台灣的政見。

4日舉行的「行動創新AI內閣策勵營」，賴清德和卓榮泰及副總統當選人蕭美琴均現身，整日活動以第一線政務運作，如何回應民眾需求為核心，立法院民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤也描繪了國會動態、準行政院副院長鄭麗君介紹國家希望工程重要政見、並由準行政院秘書長龔明鑫說明跨部會的協調運作。

卓榮泰認為，新內閣具備三大特色。一、超越黨派，31名首長中有17名沒執政黨黨籍；二、新任首長最多，共有26名，比例高達83.8％；三、有九名女性閣員，佔29％。

賴清德期勉閣員「沒有任何牧羊人身上沒有羊群味道」，執政也是同樣的道理，要跟人民站在一起，才能得到支持。他坦言三黨不過半會有更多折騰，但只要做得好，每個政策都獲得民心，民意就是後盾。即使藍白提出的政策，只要對國家有益又有共識，可以優先處理。

鄭麗君分享國家希望工程願景時指出，核心理念是「人人有希望，國家有希望」，期盼新內閣團隊共同建立「台灣模式」，建構民主治理新思維，強化國家整體韌性，積極回應數位及淨零轉型，為年輕人創造希望。

準行政院發言人陳世凱說，策勵營希望讓民眾知道，「政府有在準備、新政府也已經在路上」；新閣揆期許新閣員，能夠接地氣、回應民眾需求，並對未來立法院跟社會溝通，做了許多的討論。