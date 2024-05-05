4月出口篤定連六紅 可望雙位數成長

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財政部8日將公布4月海關進出口統計，按季節性走勢推估，4月外銷可篤定連6紅，且有機會看到雙位數年增率，出口值估落在388億到399億美元，年成長幅度將介於8％到11％。

前3月出口金額1,103.3億美元、寫歷年同期次高紀錄，年增12.9％、創近7季最強增幅，在亞洲主要經濟體中屬前段班。其中，3月出口418.2億美元，為20個月高點，年增18.9％。

財政部官員表示，3月主要貨類超過半數呈現年增格局，為20個月首見，資通產品外銷金額更寫歷年單月新高，顯示外銷景氣回溫強度、廣度都在提高。

官員分析，3月出口表現主要受惠全球經濟基本面好轉、終端消費需求逐步回溫、人工智慧（AI）應用商機持續發酵、部分產業庫存鏈出現回補效應等四大利多，4月可望延續。

財政部也提醒，國際經濟成長步調仍受高利率壓抑，中美角力持續、地緣政治風險，都可能增添總體前景的不確定性。

不過，隨全球製造業景氣逐漸擺脫低迷反轉向上，加上AI、高效能運算、車用電子等新興科技應用商機擴展，可望帶動國內相關產品供應鏈出貨動能，將有助台灣出口穩健成長。

針對個別貨品表現，財政部指出，AI等新興科技應用商機熱，資通與視聽產品3月出口金額126.5億美元、年增1.7倍，占總出口比重達30.3％，3指標均寫歷年單月最高。

反觀電子零組件3月出口147億美元、年減5.5％，尚未翻紅，財政部表示，除部分客戶拉貨力道仍顯不足，關鍵還是在供應鏈重組使出口結構轉變，合併觀察資通和電子零組件會較客觀。