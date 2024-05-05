林百里：AI是快者恆快的遊戲

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廣達董事長林百里4日提及廣達的AI布局時表示，主要聚焦在智慧移動、智慧製造和智慧醫療三個子項目上。他還說，AI就像磁浮列車，以時速600公里不斷向前衝刺。

隨著生成式AI蔚為流行，雲端大廠現今不斷發展大語言模型（LLM）資料中心愈蓋愈大，伺服器需求強勁，驅使新世代GPU推陳出新，以降低單位運算成本、實現更快處理速度，客戶不斷加大投資，有利廣達，這是一個「快者恆快的遊戲規則」。

林百里是在出席公司36年廠慶活動時，做了上述表示。他強調，AI就像100公尺跑步競賽一樣，0.01秒都很重要。現在各大雲端業者都在軍備競賽，等到他們都把資料中心建置完成後，「明後年就會看到新一波AI應用出現」，可以觀察AI如何改變人們的生活。

林百里表示，我們都很有福氣，能看到一個AI大時代來臨，目前僅是AI的開端，未來發展空間很大，現在市場都還只是剛抵達山腳下，還看不到山頂的風景。

他還再談及廣達AI布局時進一步說，智慧製造廣達已有機械手臂，但僅是輔助，真的智慧製造的核心是軟體，而這部分還在研發當中。智慧醫療方面，由於醫療屬於應用科學，不是運算科學，廣達雖然技術、產品研發可以趕得上，但在精準行銷方面需要更努力，因為智慧醫療商業模式不易建立。

至於智慧移動部分，林百里認為，雖現在電動車產業逆風，但無論是電動車或是油車，都愈來愈注重提升運算力，以實現創新的人機介面互動；所以智慧移動仍有好前景，就像智慧手機一樣，一旦智慧化了就回不去，因為已成為生活文化的一部分。

林百里強調，廣達如今可說升級成功，從一開始的NB製造轉為伺服器製造，再從伺服器轉到AI伺服器，未來將進一步鎖定AI雲端；廣達的文化就是超前、精準和韌性，這是廣達的優勢，也是成長的原動力。現在的世界變化太快，無論是產業、政治或是地理環境等變化都很大，對製造業而言，雖無法事先預測，但可做好預防部署，讓供應鏈有一定程度的安全性。