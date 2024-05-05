施崇棠：華碩邁向全方位AI公司

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華碩董事長施崇棠4日表示，今年公司最重要的任務，是抓住這次AI革命的契機，讓華碩成為一個全方位的AI公司。這也是他已邁入古稀之年，仍努力推動公司內部轉型的主要原因。

華碩4日在三峽台北大學舉行35周年運動家庭日，施崇棠致詞時說，當年他和夥伴們，在一家昏暗的小冰果室談著成立一家小而美、但電腦技術天下無敵的公司的夢想，如今華碩要度過35歲生日，他向老夥伴、後來加入打拚的夥伴致上最誠摯謝意，深深鞠躬近十秒，台下響起如雷的「Jonny（其英文名）」呼喊聲。

施崇棠強調，華碩今年定調將朝全方位AI公司邁進，旗下主力核心事業已處在AI PC領先群，第一季兩大手機系列已接連推出AI-ready的機款，同時針對AI伺服器、AI PC等商用業務，華碩都有跳躍式的增長。

至於AI軟實力部分，旗下台智雲繼推出「繁體中文強化版FFM-Llama 2大語言模型」後，近日搶先業界推出最新大語言模型（LLM）FFM-Llama3-70B、FFM-Llama3-8B，及AFS ModelSpace模型API服務。各式模型即刻上架雲端服務，加速企業部署生成式AI應用。

經TMMLU+實測，台智雲FFM-Llama3-70B於繁中LLM中，表現首次超越GPT 4.0；FFM模型家族中的FFM-Mixtral-8x7B、FFM-Mistral-7B、FFM-Llama2-v2和FFM-Llama3-8B整體評分，則超越GPT 3.5，確立台智雲在繁中LLM模型的領導地位。