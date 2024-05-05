AI大時代 我加強與荷、美合作

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AI撐起台灣產業、股市和進出口均繳出亮眼數據，為持續推進國際間與台灣在AI領域的合作，經濟部政次陳正祺近日率團赴荷蘭，加強台荷供應鏈的連結，擴大兩國在AI上的合作；與此同時，數位部政次闕河鳴也將率團赴美，參加全球重要的資安盛事RSA（美國資安大會），就AI議題與各國對齊，並與美國商務部等單位舉行正式會議。

台荷在經貿產業、永續能源、半導體等領域合作密切，2023年雙邊貿易額達203.8億美元，創下近十年新高。荷蘭為我在歐洲第二大貿易夥伴、第一大外資來源國，以及第二大投資目的國。

陳正祺率領的訪問團將拜會荷蘭外交部及經濟暨氣候政策部，就深化雙邊經貿夥伴關係交換意見，並與投資台灣重要荷商及當地台商，就鞏固台灣在國際供應鏈的角色進行座談，並說明台灣的投資環境。

陳正祺強調，新政府將延續現任政府外交經貿政策，持續加強與友盟國家的供應鏈連結，在既有產業基礎上，積極發展半導體、AI、資訊安全等重要產業，台荷雙方持續擴大合作交流。

闕河鳴將率領數位部團隊，赴舊金山參加6日到9日的RSA。根據議程，今年RSA相當重視AI帶來的影響，希望探討AI快速發展下，如何建立系統安全性和信任度等。與會名單集結官方及產業的大咖，如Google、輝達、微軟、OpenAI等業者都共襄盛舉。

另據透露，闕河鳴將與美國商務部、美國國家標準與技術研究院（NIST）舉行正式會議，內容觸及AI評測。官員表示，由於NIST也有AI評測中心，希望台美雙方標準一致，甚至以後美國驗過的廠商到台灣就不用送驗，雙方也將討論到最新2.0版網路安全框架 （CSF）、供應鏈資安成熟度（NIST SP 800-171）、零信任等議題，找到合作新機會。