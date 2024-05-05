綠能、循環經濟…西進水泥廠 擴大綠金財

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大陸水泥協會日前公布水泥熟料產能前50家企業排名，台泥國際居第八、亞泥中國居第十。

淨零碳排、廢棄物回收再利用的循環經濟在全球興起，主要西進水泥廠如台泥、亞泥及信大的大陸廠，配合此一趨勢，積極投入光伏發電等綠色能源，並強化生活、污水廢棄物的再利用業務，擴大「綠金財」的收入來源。

隨大陸房地產調控、基建漸趨飽和等因素，水泥呈供過於求，台泥和亞泥均受到影響，大陸擴充產能的態度轉趨審慎，改以產能置換、改善製程等方式替代。

台泥在大陸營業市場以華南、西南、華東、四川等地為主。因大陸經濟景氣放緩，房地產開發投資降幅擴大，台泥於大陸水泥市場近二年的營運呈「價跌量減」，對母公司營收貢獻度下滑，以2023年來看，台泥大陸市場占整體營收比重不到4成，相較於高峰時期超過6成減幅明顯。

台泥指出，大陸人均水泥消費已到頂點，水泥產能供過於求，且此狀況短期不可逆，因此近期不會再擴充產能。

亞泥持股6成以上、香港掛牌的亞泥中國，主要營業區域在江西、湖北的華中市場，另持有總產能達9,500萬噸的山水水泥17.6％股權。

由於大陸市場營運變數仍多，亞泥對未來幾年的看法偏向保守，短期不會增加擴充產能的資本支出，但會進行產能置換、製程改善與去瓶頸。據了解，武漢亞鑫現已停產，但黃岡亞東規劃第二條生產線，換言之，即將湖北亞東、武漢亞鑫的產能進行置換。

只在南京一條產能250萬噸廠區的信大水泥分析，大陸子公司影響盈餘原因，主要包括房地產在建項目進度緩慢及市場資金短缺，而大陸水泥廠持續下調價格，平均售價仍處下跌趨勢。未來幾年，信大將以持續汰改廠內老舊設備，增設節能裝置、減少用電成本，同時提高效能為主。