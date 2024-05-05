永豐銀砸逾150億 收購柬埔寨MDI龍頭

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永豐金控及旗下子公司永豐銀行4日召開董事會，決議通過永豐銀行，分三階段收購柬埔寨第一大微型存款金融機構（MDI）Amret的100％股權，將在取得台灣與柬埔寨雙方主管機關核准後，依照股權認購協議，與原股東完成交割。

永豐金財務長許如玫表示，第一階段將先取得Amret的80％股權，收購案交易價金約4.35億美元（折新台幣約141億元），之後會在兩個年度，各再取得10％股權，最終完成100％收購，預估總交易金額超過新台幣150億元。

許如玫還說，Amret是柬埔寨總資產規模第一大的微型存款金融機構，截至2023年底，Amret在柬埔寨24個省份設有150個營運據點，總資產約20億美元，目前Amret現有主要股東為國際開發金融機構，包括IFC與FMO，未來兩年IFC與FMO也仍將延續股東與合作夥伴的身分。

永豐銀行表示，衝刺海外收益、拓展海外布局是重要策略之一，永豐銀從2017年以來就有與Amret往來，在收購Amret後，有利於永豐銀拓展東南亞服務網路。

國銀布局柬埔寨已久，包括國泰世華銀、玉山銀都設有柬埔寨子行。尤其國泰世華銀在柬埔寨經營長達十年，去年更大舉進攻消金業務，推出mBanking網銀，是目前當地首家推出數位開戶，並串接當地國家級清算與交易系統（Bakong）的台資銀行。

玉山銀行2013年投資柬埔寨聯合商業銀行（UCB），且在2017年順利取得UCB的100％股權，目前柬埔寨UCB子行在當地共有14家分行，其中12家位於金邊，主要是存款、房貸等業務，信用卡更是當地信用卡發卡量第一大。上海商銀則設有代表人辦事處。

公股銀行方面，第一銀行在柬埔寨設有金邊分行及九家支行、合庫銀有金邊分行及七家支行、兆豐銀有金邊分行及五家支行。