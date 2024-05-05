520就職倒數 護盤行情可期

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台股520行情撐腰 專家看後市

距總統就職日僅剩十個交易日，今年適逢新任總統賴清德就職，市場高度聚焦本次520行情，內資作多心態也轉濃，專家指出，即便電子「主攻部隊」短線休兵，使指數向上表態空間縮減，然下檔支撐力道並不弱，看好520護盤力道仍有望力抗「五窮六絕」及5月賣股繳稅壓力，支撐指數以盤代跌，維持20,000～20,600點區間震盪。

台股4月中旬利空測試，最低下探19,291點後守穩季線、展開反彈，內資護盤扮演要角，尤其投信、公股組成的「國家隊」力挺台股，投信自4月12日起連15日買超487.2億元，八大公股4月也狂撒494.47億元銀彈支援前線，創19個月以來單月買超金額新高，4月來截至5月3日買超金額衝上499.1億元、逼近500億元大關。

多空拉鋸之際，內資買盤一路為台股2萬點高位撐腰，台股在經歷本波反彈後今年來漲幅躍升至13.38％，甚至強於對台股具有領頭作用的美股費半指數12.95％的漲幅，520行情台股多頭重要性不言可喻。2024年新任總統賴清德即將上任，首屆任期520行情市場引頸期盼，而隨總統就職日進入倒數十個交易日，護盤心態也日趨濃厚。

富邦投顧董事長蕭乾祥、元富投顧總經理鄭文賢、台新投顧副總經理黃文清一致認為，聯準會不急於降息雖使全球股市短線上漲動能受限、電子股熄火，壓縮台股上檔空間，但所幸520撐盤力道依舊可期，預計將有高機率支撐台股5月維持在20,000～20,600點間區間震盪，並維持類股輪動，政策概念股將有表現機會。

統計過去八年台股520行情表現，加權指數在520當天（若逢例假日則為前一交易日）共有五次上漲，漲率高達62.5％，另520前十個交易日漲率則為五成，惟520後行情轉向偏多機率就明顯增高，520後十日漲率高達100％，後20日也有87.5％，後40日及後60日漲率則均為75％，顯示520後台股「後市看漲」，多頭贏面頗大。

黃文清點出，美國通膨雖在趨緩，但下降速度不如預期，市場等待降息的期間，資金大舉進場追買的可能性勢必會降低，然台股520行情對盤勢激勵效果「多少會有」，畢竟新政府、新內閣上任，市場對新政策的期待度高，只是相關政策受惠題材股占權值比重較低，對指數拉抬效果有限，後續指數若要明顯走升，則須待半導體率領電子股「王者回歸」較有機會。