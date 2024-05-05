政策題材股迎錢潮 四類股扛大旗

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內資銀彈備妥應戰520，政策作多題材股也蠢蠢欲動，法人指出，總統新任期的520行情政策作多心態濃，近日來新青安房貸優惠及都更議題，帶動房市多頭發酵，兩岸旅遊開放也透出曙光，驅使資金青睞營建、觀光兩大「新秀」；另因綠營延續執政，先前早已被貼上政策加持「正字標籤」的重電綠能、軍工國防股，有望續扛大旗，四大題材股5月天積極備戰守護台股。

美國聯準會（Fed）降息時程未明，市場資金對風險性較高的科技股仍有顧慮，法人研判，台股5月不改多空緊張對峙局面，即便如此，受惠520行情加持，政策作多股仍有機會領漲，看好營建、觀光、重電綠能、軍工「兩新兩舊」題材股最吸金。

股市熱、房市更熱，新青安政策發酵，今年首季台灣房市延續去年下半年交易熱度，加上0403大地震後全台進入「大都更時代」，營建股挾政策利多猛力催油門，加上其既有的高殖利率優勢，在5月高股息ETF換股潮趁勢躋身成份股呼聲高，遠雄、永信建、達麗、鄉林等多檔上周飆漲逾兩成。

此外，先前一再卡關的兩岸觀光也出現轉機，大陸國台辦4月底宣布率先恢復福建居民可前往馬祖旅遊，專家看好520後新政策有望出台，帶動上櫃觀光類股指數波段勁揚13％，3日最高衝上104.36點，改寫近半年新高，寒舍、六福等單周均有雙位數漲幅，長榮航現金殖利率4.77％，也坐穩高殖利率股列車，股價登十個月高。