刷卡繳稅留意四點 回饋免縮水

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繳稅季各銀行分期優惠及繳稅回饋方案

5月繳稅季，刷卡繳稅已是此一季節的全民運動，銀行業者提醒納稅義務人，特別是小資族，除比較回饋外，今年刷卡繳稅要特別留意四項重點，包含可分期0利率的期數、分期0利率有無最低門檻、回饋是否有設定上限，以及分期後是否還享有回饋等，以免因未注意到、未達條件而不能適用到優惠。

去年台灣受雇勞工平均年薪約54.59萬～70.25萬元，綜合所得稅率位於較低級距的5％或12％，但動輒上看萬元的稅金，對一般民眾來說仍是一筆負擔。銀行業者指出，一般民眾繳的稅金雖不像繳稅大戶那樣，一次要繳上百萬元，但如要精打細算的話，最好選擇提供分期0利率，或是低門檻也可提供回饋信用卡來辦理繳稅。

盤點今年國銀推出的繳稅優惠，玉山銀行繳綜所稅，不限金額6期0利率，綁定全支付可不限金額0.5％全點回饋，但要留意有回饋上限500點，活動贈點總限量250萬點，且對於非私銀和財管會員，設有繳稅回饋與分期方案優惠活動限擇一登錄參加的規定，若同時登錄以分期方案為準。新戶申辦玉山熊本熊卡可享繳稅0.5％現金回饋，或者是申辦玉山Pi拍錢包信用卡，可有最高1,650點P幣回饋及繳稅0.5％現金回饋；其他卡別則提供不同等級的現金回饋，未滿100萬元稅額者可獲得0.2％回饋。

同樣推出分期0利率活動的還有中信銀行，不限卡別，在信用卡固定額度內，可設定3期或6期0利率；刷中信商旅鈦金卡、LINE Pay信用卡或和泰聯名卡繳稅，不限稅額分別可有現金或LINE POINTS或和泰Points 0.1％回饋無上限。