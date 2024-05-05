都更添翼 高息營建股飛天

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營建股受惠大都更時代來臨的激勵，年初迄今類股指數已大漲82％，3日再度刷新史上新高，大漲一波之後，高現金殖利率概念股以名軒、華固、永信建、皇鼎、長虹及達麗等6檔，現金殖利率站在4％以上；其中完工交屋量衝高，第1季財報可望報喜的個股，以名軒、永信建、達麗最有看頭，獲利可望明顯攀升。

營建股補漲行情銳不可擋，大漲一波之際，兼具高現金殖利率、第1季財報雙題材的個股，以名軒、永信建、達麗較受矚目。名軒去年大賺，配息3.5元，3日股價以61.3元再改新高，現金殖利率達5.71％高居營建股榜首；第1季營收更「破表」，在淡海「名軒海樂地」百億大案交屋及銷售的激勵下，首季營收達19.8億元。市場預期，近期第1季財報密集出爐的高峰，可望有好消息釋出。

永信建3日股價飆上229.5元，坐上營建股「新科股王」寶座，去年獲利噴出，配息達11.29元，現金殖利率有4.92％；首季營收也以40.8億元刷新27年新高紀錄，財報公布之際也可望傳出業績喜訊，不論現金殖利率題材、或首季業績，可望都吸金。

達麗也兼具現金殖利率、第1季財報雙題材，去年EPS創高達5.08元，配發現金股利3元，上周五股價也大噴出至68.4元，再寫史上新高，現金殖利率仍有4.39％；第1季營收達5.05億元，為近7年新高，全年完工量會略為下降至115億元，但明後年將再爆發。

另外，營建股績優生華固去年業績大賺，EPS達12.95元，配息7.5元，3日股價以173元刷新史上新高，現金殖利率也有4.34％；惟首季為完工交屋空窗，營收為0.07億元，為18年最低，不過明年將重返業績高峰。