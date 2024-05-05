國銀祭繳稅優惠 拚簽帳額創高

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民眾偏愛以信用卡繳納所得稅款，國銀端出的信用卡繳稅優惠方案，也成為消費金融的新戰場。據金管會統計，國人史上刷卡金額最高的一個月，出現在2023年6月，靠的就是繳稅潮的帶動，今年國銀很有機會改寫單月新高紀錄，更可望靠著繳稅與海外旅遊潮的加持，再破去年全年刷卡4.1兆元的新高紀錄。

金管會統計顯示，國人簽帳金額的史上第一高紀錄，為2023年6月的5,861.3億元；第二高是2022年的7月，單月刷出4,078.6億元；第三高則是今年1月的3,852億元。前二高紀錄全都是靠著繳稅來帶動，2022年也因疫情繳稅截止日延後到6月底，帶動7月簽帳金額飆升。

銀行業者表示，5月有母親節檔期，加上繳交綜所稅、房屋稅的繳稅旺季，且大部分民眾不會在5月初就繳稅，因為繳所得稅期限在5月底止，通常請款時間都會遞延到6月，所以往年繳稅多會反映在6月的簽帳金額上，觀察前三大發卡銀行去年情形，繳稅讓銀行6月簽帳金額成長300億～600億元之多。

去年中信銀鼓勵大戶刷卡繳稅，6月刷卡金額衝破千億元，超過600億是來自繳稅；玉山銀行刷卡繳稅金額有約400億元、國泰世華銀行也超過300億元、台新銀行約230億元、北富銀則約有71億元，光是前五大發卡銀行的刷卡繳稅金額去年就衝破千億元、超過1,500億元。