台股第二季激情暫歇 待情緒降溫後再攻

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台股經過3月激情大漲逾千點後，4月漲勢暫緩，單月上漲102.15點、小漲0.5％，進入5月後指數則呈現高檔震盪，由於近期美國聯準會（Fed）降息進程不如預期，美元走強加上外資調節持股，導致市場情緒降溫，藉此修正台股乖離過大、指數過熱的情形，但從整體研判並非多頭止步，而是回調休息後再上。

這波AI熱潮的啟動，讓全球看見台灣電子供應鏈具有強勁競爭優勢，看好下半年進入庫存回補與新品上市周期，支撐台股獲利逐季好轉，就評價角度而言，電子股評價目前雖在長期均值之上，但仍在1個標準差以內，因此研判股價拉回修正後仍具投資價值。

即使晶圓龍頭大廠台積電在近期法說下修今年全球半導體、全球晶圓代工，以及車用市場等三大領域展望，但在半導體產業的看法中，重申HPC、AI是少數需求優於先前預期的主要應用，並維持其2024年優於半導體產業增幅以及全年營收年增21％至25％的展望，此意味在快速成長的HPC、AI市場中具強大的競爭地位，晶圓龍頭大廠預估短期內AI伺服器處理器營收年增超過2倍，並在2024年占整體營收超過10％，對於AI未來五年維持50％的複合成長率展望。

事實上，AI仍將是貫穿今年的股市投資主軸，不僅台股中AI相關供應鏈在這波多頭中受到資金追捧，美國科技巨頭自去年季底至今年首季的獲利增速，明顯優於其他科技公司與S&P500其他企業，在獲利成長預期推升下，成為此波引領指數上攻要角。雖然隨著基期墊高，預估六大科技巨頭明年每股獲利成長力道將較今年放緩，不過受到廣泛積極的基本面和強勁的經濟的支持，從周期與動能角度而言，其他科技、非科技產業的企業獲利亦可望同步提升，在類股輪動之下可望為大盤帶來支撐。

回到台灣經濟基本面，據經濟部資料顯示，2023年前三季受庫存調整，終端需求疲弱影響，台灣積體電路的產值呈雙位數衰退，不過進入第四季之後，在高效能運算與人工智慧需求強勁所帶動，減幅明顯收斂，進入今年1月之後，受惠新興科技應用（HPC、AI）需求不斷攀升，積體電路業產值年增8.4％，預估第一季產值年增率將正式轉正，在上年各季基期偏低的情況下，2024年各季與全年可望呈現正成長。

至於出口貿易數據也反映出需求回溫，資通與視聽產品出口強勁，繳出歷年單月新高的亮眼數據，加上傳產貨類外銷普遍回溫，3月整體出口金額較去年同期大增66.4億美元，年增幅18.9％，累計今年首季的出口較去年同期增加126.2億美元，年增幅12.9％，主要來自於新興科技應用需求增加帶動資通與視聽產品增加所帶動。

整體來說，台股長線仍看好半導體景氣回升與AI供應鏈優勢，不妨趁著此時台股回檔修正，汰弱留強，並加強配置高速運算相關的AI伺服器、散熱等電子零組件，以及IC設計、IP服務等，另如半導體儀器設備、特用化學、運動休閒等亦可留意。