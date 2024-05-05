以哈停火露曙光 油金雙跌

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布蘭特期油今年來走勢

以哈停火談判露曙光，中東地區緊張情勢和緩下，油金價格3日雙雙走低。國際油價創三個月來最大單周跌幅，金價也跌至一個月低點，並寫下周線連二黑。

國際油價3日收低，除因地緣政治危機緩解，美國4月份非農就業數據意外疲弱，投資人重新評估聯準會（Fed）降息時機。

3日倫敦布蘭特7月期油收跌0.85％，報每桶82.96美元。紐約6月交割西德州中級原油期貨收跌1.06％，以每桶78.11美元作收。周線部分，布蘭特期油上周累跌逾7％，為3個月來最大單周跌幅；紐約期油周跌6.8％。

另外，美國4月份就業人口成長放緩超出預期，薪資年增幅也下滑，市場交易員升高Fed在今年9月首次降息的預期。

Matador Economics經濟學家史奈德（Tim Snyder）指出，美國就業數據為Fed今年至少降息一次鋪路。瑞銀集團分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）則表示，低於預期的月度就業數據出爐後，市場對預估的可能降息時間重新定價。

儘管美國非農就業數據比預期弱，重燃對Fed降息的期待，國際金價3日仍跌至1個月低點，除了歸因於地緣政治風險降溫，4月份漲勢凶猛吸引投資人獲利了結也是原因。

美國4月就業報告公布後，倫敦現貨金價應聲漲至每盎司2,320.78美元，但漲勢隨即反轉，變為跌0.1％來到2,300.38美元，連續兩周收黑。紐約期金3日收盤持平在2,308.6美元。

紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示，金價初時隨美國非農就業報告飆漲，吸引獲利回吐賣壓出籠，這意味歷經4月一波大漲後，多方轉趨保守謹慎，而Fed主席鮑爾在1日例會後記者會做出友善市場的發言，金價做此反應也屬平常。

經濟與地緣政治的不確定性，推升黃金的魅力，金價4月份曾經站上2,400美元的歷史高峰。高盛策略師看好金價還有上漲空間，今年底前可望衝破3,000美元大關，全球央行及亞洲家庭對黃金的旺盛需求是一大推力。