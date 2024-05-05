日銀砸錢阻貶日圓 恐打水漂

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在日本銀（央）行多次出手干預下，日圓兌美元3日曾升破152大關，雖然終場回貶到152.94兌1美元，但累計一周升幅高達3.5％，仍創下2022年最高。針對日銀砸錢阻貶日圓，美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）認為，鑒於資本市場規模龐大，日銀想透過干預拉抬日圓，最終恐將落得徒勞無功的下場。

繼日圓兌美元匯價上周初失守160大關，再度改寫34年新低後，日銀終於被迫出手，遏止日圓繼續探底。市場揣測該央行第一次干預應在4月29日，規模約為5.5兆日圓，曾成功將日圓從157.58急速拉升到153.04日圓。

第二次則為5月2日，砸下約為3.5兆日圓資金阻貶日圓，但這次成效不佳，日圓兌美元一度走貶逾1％到156.28。兩次干預規模加總約為9兆日圓。

到了5月3日，日圓兌美元又走升到153價位附近，這次日圓升值是否有日銀背後協助，外界則眾說紛紜。

然而，日本當局則始終不願出面證實上周是否有進場干預行動。財務大臣鈴木俊一在回答媒體提問時表示，對此「不予評論」。他只強調如果匯率波動過大，政府就可能需要進行平滑操作。他並表示，匯率應該穩定浮動，並反映經濟基本面，若波動過大將降低民眾與企業的預測能力。

不過，美國前財長桑默斯對於日銀干預做法，認為將是白忙一場。他表示，資本市場規模太過龐大，干預措施通常效果不佳，即使是日本政府砸下的資金規模，最終仍會被鉅額的民間部門資本流動所淹沒。

桑默斯表示，自己不想假設日圓未來走向為何，貶值或升息都有可能發生。如果日圓真的升值，那也是歸因於市場因素反彈。