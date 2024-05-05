5月賣股？今年可能不適用

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華爾街名言「5月賣股走人」（Sell in May and Go Away），被眾多投資人奉為圭臬，但有交易員警告，這種按季節時序買賣股票的投資心法績效不佳，已經不合時宜。何況歷史經驗顯示，此俗諺在今年總統大選年更不適用。

「5月賣股走人」指的是，鑑於每年5月到10月的股價表現，比11月至翌年4月黯淡的歷史趨勢，投資人應於5月出脫持股，11月再重新進場。

但有交易員認為，這句廣為人知的華爾街俗諺已經過時，今年可能尤其不適用，因為美股4月就湧現拋售潮。甫收4月月線的道瓊指數，月跌5％，為2022年9月來最糟單月表現，標普指數與那斯達克指數也各有4.2％、4.4％的月跌幅。

NorthEnd Private Wealth投資長麥克葛雷斯（Alex McGrath）指出：「趕在夏季開始前拋掉投資組合，不是什麼成功秘訣。」

投資集團The Portfolio Architect負責人富勒 （Lawrence Fuller）表示，過去40年依循「5月賣股走人」這句投資格言操作的績效不佳，反觀夏季有超過75％的時間，標普500指數都出現正報酬。

部分華爾街分析師擔心，愈接近11月美國總統大選投票，美股波動愈劇烈。但按照歷史經驗，美股在總統選舉年夏季多見漲勢。投顧業者卡森集團（Carson Group）回溯至1950年的資料顯示，美國大選年的5月至10月，標普指數平均漲2.3％，這段期間有78％的時間都在上漲。

部分類股在夏季月份的表現則特別突出。研究公司CFRA Research指出，標普指數的必需消費品及醫療保健這兩大類股，自1990年起每年的5月到10月，平均漲幅達4.1％，優於大盤的2.1％漲幅。