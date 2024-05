5月賣股？今年可能不適用

華爾街名言「5月賣股走人」(Sell in May and Go Away),被眾多投資人奉為圭臬,但有交易員警告,這種按季節時序買賣股票的投資心法績效不佳,已經不合時宜。何況歷史經驗顯示,此俗諺在今年總統大選年更不適用。

「5月賣股走人」指的是,鑑於每年5月到10月的股價表現,比11月至翌年4月黯淡的歷史趨勢,投資人應於5月出脫持股,11月再重新進場。

但有交易員認為,這句廣為人知的華爾街俗諺已經過時,今年可能尤其不適用,因為美股4月就湧現拋售潮。甫收4月月線的道瓊指數,月跌5%,為2022年9月來最糟單月表現,標普指數與那斯達克指數也各有4.2%、4.4%的月跌幅。

NorthEnd Private Wealth投資長麥克葛雷斯(Alex McGrath)指出:「趕在夏季開始前拋掉投資組合,不是什麼成功秘訣。」

投資集團The Portfolio Architect負責人富勒 (Lawrence Fuller)表示,過去40年依循「5月賣股走人」這句投資格言操作的績效不佳,反觀夏季有超過75%的時間,標普500指數都出現正報酬。

部分華爾街分析師擔心,愈接近11月美國總統大選投票,美股波動愈劇烈。但按照歷史經驗,美股在總統選舉年夏季多見漲勢。投顧業者卡森集團(Carson Group)回溯至1950年的資料顯示,美國大選年的5月至10月,標普指數平均漲2.3%,這段期間有78%的時間都在上漲。

部分類股在夏季月份的表現則特別突出。研究公司CFRA Research指出,標普指數的必需消費品及醫療保健這兩大類股,自1990年起每年的5月到10月,平均漲幅達4.1%,優於大盤的2.1%漲幅。