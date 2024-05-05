葛林浩斯：加密幣市值上看5兆美元

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發行數位貨幣瑞波幣（XRP）的區塊鏈支付公司瑞波（Ripple）執行長葛林浩斯（Brad Garlinghouse）預測，加密幣總市值將倍增至5兆美元以上。其看好理由包括美國主管機關今年1月批准首批現貨比特幣ETF上市，以及估計比特幣挖礦獎勵在4月份開始減半等宏觀因素帶動。

葛林浩斯說：「我長期從事這個產業，看過這些趨勢的變化，因此極為樂觀。我認為這宏觀趨勢，像ETF上市這大事，正首次真正牽動法人資金的走向。」

葛林浩斯表示，ETF帶動投資需求同時，需求也不斷增加，但供應卻因比特幣的獎勵減半和其發行量預設上限等而不斷減少。他說：「這不需要任何經濟學大師就能告訴你，當供應縮減而需求增加時會發生什麼事。」

美國證交會（SEC）在1月10日允許首批現貨比特幣ETF在美股上市，讓法人與散戶在不用直接持有的情況下去投資比特幣，這大幅增加投資需求。比特幣大約每四年會發生挖礦獎勵減半，幣圈估計最新的減半在4月份某個時間點發生而減少供應。

葛林浩斯以各種宏觀因素為由，看好包含比特幣在內的所有加密幣總市值在今年底時，能從目前約2.6兆美元，輕易地增加一倍至5.2兆美元。比特幣在過去12個月已累張逾140％，目前市值約1.3兆美元為所有加密幣裡最高，占整體加密幣市場比率約49％。只要其大多頭走勢能持續下去，有可能帶動整體加密幣總市值大增。

另一個讓葛林浩斯看好能把加密幣市值推向新高的原因，是美國針對加密幣的立法規範有朝正向推動的可能性增加。因為今年是美國總統大選年，幣圈樂觀預期下一屆新政府在政策上，會比目前更積極推動加密幣產業。

SEC在主席詹斯勒（Gary Gensler）帶領下，先前對整治包括瑞波等加密幣企業的執法態度十分積極。譬如，2020年開始控告瑞波和包括葛林浩斯等高層，所銷售瑞波幣是買賣未經註冊證券而屬違法行為。

瑞波否認指控並為此與SEC展開連串控告與上訴的法律戰，SEC去年10月撤銷對瑞波非法銷售證券的指控，當時被幣圈解讀為SEC對加密幣態度開始轉變，SEC今年1月讓首批現貨比特幣水ETF上市。

葛林浩斯表示，宏觀趨勢對加密幣產業的發展有利，因為加密幣在美國的發展與法律規範將會愈來愈清晰明確。他說：「美國仍然是全球最大經濟體，可是很不幸地這裡卻是對加密幣市場持更敵視態度的地方之一。但我認為一切正開始轉變。」