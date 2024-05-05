比亞迪超殺 再祭價格戰搶市

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近日大陸車市價格戰一波接一波

在比亞迪與特斯拉等車企巨頭帶領下，今年大陸車市價格戰更趨白熱化。其中，比亞迪繼今年春節伊始相繼推出旗下各榮耀版車型之後，更在五一小長假期間再次放大招，對旗下王朝網各車型推出優惠購車政策，包括每輛車置換補貼最高人民幣（下同）18,000元，並推出相應的優惠貸款服務。

今年大陸五一假期共五天，結合4月25日登場的北京國際車展，為期約兩周時間被汽車業者視為促銷良機，比亞迪稍早在車展推出五款新車。目前比亞迪乘用車主要分為王朝系列（以中國古代王朝命名）、海洋系列（以海洋生物和軍艦命名）兩大系列。

東方財富網4日報導，比亞迪5月3日晚間宣布，針對旗下王朝網各車型推出優惠購車政策，單車置換補貼最高18,000元，包括大陸政府補貼最高1萬元及比亞迪補貼最高8千元。此外，比亞迪還同步推出相應的金融貸款服務，買主可在零首付、零利息和零月供三種方案中任選其一。

這是比亞迪結合新車款所發動新一波價格戰，比亞迪資金雄厚、官方補貼多，勢必讓同業壓力倍增。今年春節後，比亞迪率先推出7.98萬元的秦Plus榮耀版，隨後宋、唐、漢、驅逐艦05、海豚、海鷗等車型相繼推出榮耀版，引發大陸車市的價格大戰。

比亞迪2024年全年銷量目標是在2023年302萬輛基礎上，保持20％以上增長，即362萬輛；而藉助大陸政府對汽車「以舊換新」行動從合資品牌燃油車市場上搶得多少市占，將是比亞迪達成銷量目標的關鍵因素。最新資料顯示，比亞迪4月新能源汽車銷量31.3萬輛，年增49％；今年累計銷量94萬輛，年增23.24％。

高盛近期曾預估比亞迪價格戰的口袋深度，認為比亞迪2月起降價後，今年每賣一輛車平均產生7,800元的自由現金流或8,100元的利潤，若原材料成本、生產規模、國內／出口銷量比例和關稅／稅率等其他變量保持不變下，其今年銷售均價再減價約10,300元（7％），今年的單輛汽車銷售利潤就會歸零。因此比亞迪今年若想維持獲利，10,300元就是價格戰的上限。