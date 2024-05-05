26日首爾登場 中日韓領袖峰會 聚焦地緣紛爭

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在日本、韓國相繼表態加入部分「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議之際，日媒報導，停辦近四年半的中日韓三國領袖峰會，可望於5月26、27日在韓國首爾舉行。

日本新聞網（JNN）4日報導，中國國務院總理李強、日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅將出席本次峰會，預料日本與韓國將要求中國，在北韓核武問題上發揮影響力，中國則可能會針對美日韓三國的安保合作施壓。

受到新冠疫情和韓日、韓中關係趨冷的影響，中日韓峰會自2019年12月在中國成都舉行後停擺至今。三國外長去年11月26日在韓國釜山舉行會談表示，將儘快推動峰會的籌備工作。韓國是本屆主辦國。

今年4月，韓媒披露，5月是中日韓峰會舉行的最佳時間點，原因是考量中國全國「兩會」在3月召開，韓國國會在4月改選，峰會難以在5月之前舉行。因此，5月底是中日韓三國領袖會晤的理想時間點。

另據韓聯社報導，第24屆中日韓財長和央行行長會議5月3日在喬治亞首都第比利斯召開，三國商定，若中日韓與東協（10+3）機制成員國面臨外匯流動性危機，為更有效切實地提供幫助，將進一步強化金融安全保障。可視為中日韓三國在區域發揮影響力，攜手合作保障金融安全與秩序，並為中日韓領袖峰會營造友善好氣氛。

此外，分析人士指出，由澳洲、美國及英國組成「澳英美三方安全夥伴關係」，旨在圍堵中國在印太地區的軍事擴張，而日韓加入AUKUS，恐讓北京對日韓更加顧忌。上述種種，預料將成為三國峰會時，彼此相互刺探、縱橫捭闔的籌碼。