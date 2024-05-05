拉抬區域經濟 陸地方專項債 4月新增883億人民幣

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4月大陸地方債發行前五大省市

為了拉抬經濟，大陸政府高層在4月底曾提出，要加快專項債發行使用進度。而數據顯示，4月份大陸地方政府共發行債券人民幣（下同）3,439.1億元，月減45.36％，其中新增債券1,284.9億元（包括一般債券、專項債券），占比37.36％，再融資債券2,154.1913億元（包括再融資一般債券、再融資專項債券），占比62.64％。

澎湃新聞報導，從大陸各省市來看，今年4月份貴州、天津、山東（含青島）地方債發行規模排行大陸前三位，分別發行地方政府債券335.74億元、308.4億元、279.51億元。

從用途來看，4月份大陸地方政府新發行883.2億元專項債中，有443.5億元投向市政和產業園區基礎設施，占比50.22％。投向交通基礎設施、棚戶區改造的新增專項債券發行規模分居第二、第三位，分別發行304.96億元、108.35億元。

值得注意的是，大陸地方政府3月投向市政和產業園區基礎設施的專項債額度同樣居於首位。Wind數據顯示，3月地方政府新發行的2,307.5億元專項債中，有1,570億元用於市政和產業園區基礎設施，占比達68.05％。

報導稱，4月30日召開的中共中央政治局會議提到，要及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度，保持必要的財政支出強度，確保基層「三保」（保基本民生、保工資、保運轉）按時足額支出。會議還強調，要深入實施地方政府債務風險化解方案，確保債務高風險省份和市縣既真正壓降債務、又能穩定發展。

對此，大陸經濟觀察報專欄作家連平分析，重點之一是財政出力聚焦超長期特別國債和地方專項債。隨著新增國債發行影響減弱，預計地方債，尤其是新增專項債的發行可望在今年第二季加速。

截至4月下旬，大陸各地已披露第二季計畫發行的地方債規模超過2.2兆元，其中專項債計畫發行1.2兆元。此外，中共中央政治局會議還提出，要落實好結構性減稅降費政策、擴大對產業轉型升級的財政支持等。