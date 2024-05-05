近三年陸企招股規模最大 極氪赴美IPO 集資逾3億美元

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大陸「造車新勢力」再傳登陸美股新消息。繼蔚來、理想和小鵬汽車後，大陸汽車製造商吉利旗下的高端電動車品牌極氪（Zeekr），正尋求在美國股市首次公開招股（IPO），目標估值達51.3億美元，集資金額最多3.675億美元，可望成為近三年來陸資企業最大美股IPO。

其實，極氪赴美上市已醞釀多年，去年傳出因市場情緒疲弱，其在紐約證券交易所上市計畫暫時喊卡，後續將視市況變化再決定何時恢復。但極氪去年11月30日回應，已向美國證券交易委員會（SEC）公開遞交招股書，各項籌備工作正有序推進。

綜合陸媒4日報導，極氪3日向美國證券交易委員會提交的招股書顯示，極氪將以「ZK」為股票代碼在紐交所掛牌上市，計畫發行1,750萬股美國存託股票（ADS），每份ADS對應10股普通股。發行價格區間為每股ADS 18美元至21美元，集資金額介於3.15億美元至3.675億美元。極氪此次赴美上市，可望成為自2021年以來，在美國招股規模最大的陸資企業。

報導稱，極氪向投資者指出的風險，包括大陸政府如何對其業務的開展施加重大影響，以及大陸電動車市場的激烈競爭。包括吉利汽車、Mobileye和寧德時代在內的一些現有股東和第三方投資者，已表示有興趣認購這次IPO發行的ADS。此次發行由高盛集團、摩根士丹利、美國銀行和中國國際金融有限公司擔任承銷商代表。

極氪將今年銷售目標訂為23萬輛，年增近100％，其銷量增長來自四個方面，包括看好大陸市場、新車款的推出、加速對三、四線約70個城市的布局，以及在歐洲和中東等新市場設立門市和簽署代理協議。