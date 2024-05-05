陸50家上市房企存貨 續降 今年僅4家有明確銷售目標

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸房市買氣低迷，隨著官方政策不斷出台，市場仍處於調整狀態。統計資料顯示，截至2023年底，大陸50家上市房企存貨規模為人民幣（下同）7.53兆元，較2022年底下降10.88％，存貨總量持續下降。另從統計的50家房企銷售目標來看，僅四家有明確目標，其餘房企設定的目標較謹慎，維持在近年平均水準。

中國房地產報4日報導，從單個房企存貨規模來看，2023年有10家房企存貨規模超過2,000億元，但沒有一家的存貨規模超過兆元。其中，保利發展、萬科A、融創中國、綠地控股四家存貨規模超5,000億元，分別為8,695億元、7,017億元、5,771.49億元、5,679億元。

在大陸50家上市房企中，2023年底較2022年底存貨出現下降的企業有42家，其中萬科A存貨減少最多，為2,054億元；綠地控股次之，為1,154億元。其他八家房企存貨均出現增長，2023年存貨增長區間在2.46億元至314億元間，其中存貨增量超過百億元的僅兩家，分別是華發股份、越秀地產，增長值分別為314億元、292.05億元。

數據顯示，2023年50家上市房企平均存貨週轉率為0.417次／年，較2021年底存貨週轉率平均上升了0.01次／年。從統計50家上市房企2024年銷售目標來看，除越秀地產、美的置業、濱江集團、綠城中國，其餘上市房企對2024年銷售目標較為謹慎，大多判斷將維持在近年平均水準。