政策動力有望為陸股迎來轉捩點

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過去一年，由於美國聯準會（Fed）升息及美元強勢影響全球投資情緒，大陸股市持續受困，香港恒生指數及以美元計價的MSCI中國指數回報，均大幅下降。

儘管市場情緒普遍悲觀，但我們認為仍有充分理由看好大陸股票的前景。目前的拋售由短期不確定因素及對經濟衰退的憂慮推動，有可能掩蓋了陸股將受惠於結構性利多因素，並擁有具強大競爭優勢企業之長遠前景。

此外，近期加快股份回購及有紀律的企業行動等提高股東價值的活動有所增加，顯示大陸上市公司在資本管理方面採取積極方針。

我們認為，大陸的總體經濟環境為成長提供利多條件，其特點是低通膨、放寬政策限制及龐大經常帳盈餘。人民幣相對疲弱，進一步增強大陸的競爭定位，尤其是當西方市場的需求反彈時更是如此。低利率、低通膨及具競爭力的貨幣走勢等綜合因素，就歷史經驗來看往往有利於金融資產。

大陸政府採取多項支援措施，包括放寬存款準備金率及降低按揭貸款利率，以及承諾向貨幣市場注入長期資金，顯示大陸政府採取有力的應對政策，旨在穩定市場信心，降低房地產行業放緩的影響。

大陸經濟的多面性，提供涵蓋各個行業豐富的投資機會。大陸科技行業創新的動力來源，推動5G、人工智慧（AI），以及半導體製造的發展。儘管面對監管審查，多數本土科技公司仍然推動大陸的經濟發展，提供大陸國內及全球市場均不可或缺的產品及服務。

加之，大陸的中產階級不斷壯大，數位科技日益普及，帶動資訊消費領域活力成長。電子商貿、優質消費品及健康與保健產品的機會無處不在，迎合更富裕及更注重健康的消費群體。

大陸的金融業正經歷重大變革，金融科技創新引領行業發展。數位支付、網路銀行及財富管理服務的應用，皆顯示其金融生態系統變得更加普及，科技更加先進。儘管房地產行業面對挑戰，基礎建設發展仍然是大陸的政策重點。專注於永續發展、智慧城市及「一帶一路」倡議，在在突顯了建築、工程及相關服務領域的長線投資潛力。

作為「世界工廠」，大陸的製造業正在向更高價值的商品及服務領域多元化發展。大陸政府強調的「中國製造2025」，目的在提升高科技行業的製造能力，鞏固大陸在全球供應鏈的地位。

面對當前環境，投資大陸股票時需要採取精細的策略。投資人應考慮展現創新能力、市場領導力及能夠適應監管環境不斷變化的公司。隨著大陸政府對高科技及新能源行業的支持，投資於符合相關政策方向的公司有望產生較為正面的回報。

此外，分散投資於不同行業，並關注長期價值而非短期波動，亦能夠對沖市場波幅。我們認為，選擇成長趨勢清晰、資產負債表強勁及能夠駕馭監管環境不斷變化的公司，對於釋放此市場的價值至關重要。

總括而言，陸股的短期前景雖然看似充滿挑戰，但對於願意深入發掘機會的投資人而言，背後的機會顯而易見。大陸市場的廣度及深度中長期將繼續為投資人提供廣泛機會。