眼睛險 守護3C世代

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3C產品侵入人類日常生活，成為與眼睛「最親密」存在，而眼睛健康也成為現代人隱憂，近期保險公司陸續推出「眼睛險」，包括國泰人壽、安達人壽、保誠人壽及元大人壽等，均推出白內障、青光眼、視網膜剝離等症狀提供保障，共同守護靈魂之窗。

低頭族手機不離身，根據中華民國眼科醫學會調查，國人每日使用3C的時間超長，觀看螢幕長達10個小時以上，而長時間曝光於電子產品恐導致眼睛退化速度加快。另依據健保署資料指出，在2020年因白內障相關疾病就醫人數就已達110萬人，青光眼就醫人數也連二年破30萬人。

國內幼兒對3C產品也更加依賴，根據統計，台灣3～5歲幼兒有超過九成會在家中使用3C產品，其中3歲幼兒平均每天使用達2小時17分鐘。

而觀察國人眼疾症狀，不只高齡者眼睛危害，自前幾年疫情以來，學生在學習模式上出現重大轉變，更加倚賴平板的電子產品輔助，課業上恐因藍光帶來眼睛傷害，長時間或是近距離使用都會加速眼睛的間接病變，像是乾眼、早發型白內障與黃斑部病變等問題。

保險業者指出，以往白內障視為高齡者較容易罹患之眼疾，通常在50～60歲罹患白內障的比率較高，但隨著現在接觸3C產品的時間增加，使得白內障患者有年輕化趨勢，越來越多患者在30多歲就患有白內障。

而常見的四大眼疾中，不僅白內障，如青光眼、黃斑部病變和視網膜剝離，皆有出現患者年輕化趨勢，若沒有及早預防或做好適當處置，將可能對視力造成永久傷害，甚至出現失明的風險。

有鑑於此，國內多家壽險公司陸續推出眼睛險保單，為保戶守護視力健康，保障範圍大致涵蓋白內障、黃斑部病變、青光眼及視網膜剝離等四大眼疾所對應的手術或特定處置項目。

保險業者建議，要預防眼科相關疾病，建議養成良好用眼習慣，同時風險控管也十分重要，為減輕日後醫治眼科疾病所產生的醫療費用，可以趁眼睛狀況良好時儘早規劃眼睛險，以達到最全面的保障。