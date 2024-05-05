眼睛險保費親民 每日最低1元享保障

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眼睛健康不能等，國人眼睛疾病有年輕化現象，除了要改善用眼習慣，也可透過保險為眼睛提供第二層保障，目前國內多張眼睛險保單，保費均主打親民優勢，以國泰人壽眼睛險保單為例，最低每日僅約1元，為眼睛添保障輕鬆無負擔。

檢視國內幾張眼睛險保單，其中，國壽推出業界第一張眼睛保險的國泰人壽睛彩人生手術醫療健康保險附約，針對中壯年與高齡族群提供四大常見眼疾手術與特定處置保障。

國壽表示，這張保單將承保年齡鎖定在保險年齡40歲至70歲，保證續保至80歲，且保費親民，40歲男性投保保險金額5萬元為例，首年年繳保費僅需要370元，等於每日僅約1元。

安達人壽今年跟進推出安心護眼定期健康保險，繳費年期分為10年及20年，以投保2萬保額為例，如果因眼睛疾病或傷害，只要符合條款約定，接受條款約定的手術或特定處置，單次可給付2萬元眼睛醫療保險金，若同一次手術中接受二眼手術時，則視為二次，四項眼疾中每項眼疾分別提供兩次之眼睛醫療保險金給付。

磊山保經與保誠人壽共同開發的睛元保終身健康保險，滿周歲即可投保，並提供特定手術或完全失明另有五倍或30倍給付之金額、體況達標給付增值至1.1倍，累計給付總額最高250倍的三大重點設計，讓家長能夠為孩童眼睛及早規劃保障，因應現代密切使用3C的生活模式。另外，依照健康管理係數，還有機會獲得1.1倍的保險理賠給付。舉例來說，若幫8歲兒子投保睛元保，繳費20年期，保額台幣2萬元，原始年繳保費1萬1,300元，折扣後年繳保費1萬1,187元。