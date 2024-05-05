王儀葒秉持利他共好 為客戶擘畫安心人生

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對於永達保經業務儲備協理王儀葒來說，身為一位保險從業人員，「賣保險」只是提供客戶一個完善財務規劃工具選擇的環節，核心價值在協助客戶了解自身財務的需求，包括傳承、資產守護、安養照顧及退休規劃等，並善用保險機制，陪客戶描繪出「理想生活」的藍圖，做好退休準備同步解決人生關鍵議題。她始終秉持「利他共好」觀念，在這個善念傳遞下，獲得2023年業績大賽個人組冠軍。

為客戶做規劃前，王儀葒會先協助客戶回觀人生並實踐未來，她提出的問題恐怕許多人都不曾思考過，例如理想的退休生活需要多少生活費？若突然離世，家人會背負多少經濟壓力？會不會有遺產繼承的糾紛？「保經的定位不是產品行銷」，她說，很多客戶一開始不一定知道自己需要什麼，因此要重視客戶的能力與責任，保險從業人員的意義就在於確認客戶實際需求後，為客戶解決人生最深層的不安，穩定生活且踏實自在。

台灣人口社會結構驟變，王儀葒投入「意定監護與安養信託」的專業領域，她看到身邊朋友、客戶經歷長輩失能失智後，長達十幾年的照護過程，或在身故前後遇到繼承糾紛、金融詐騙等，讓她心有所感：無論有錢或沒錢的人，往往在人生的最後階段，不能依照自己的意志，用辛苦大半輩子賺來的錢照顧自己，所以她極力推廣利用「意定監護」的制度，提早確保錢能夠為己所用；同時安養信託更能為未知的生活提供層層保護。

王儀葒更憑藉豐富經驗，使命加載到各單位分享，如何結合意定監護、信託、保險、遺囑，提早並有智慧的規劃晚年財務，希望培養更多人傳達正確觀念，解決老年化社會的問題。她認為，這些規劃的根本，就是為自己累積財富，才能活得自在又有尊嚴。保險可以協助客戶養成規律的儲蓄習慣，透過時間複利與豁免機制，解決人生三大時期的五大風險及傳承問題。

一直以來王儀葒的心法即是「觀功念恩，代人著想，先自立才能利他共好」。對人生中所有遇到的人、事、物都心存感謝，更換位思考、推己及人，獲得客戶信任，在實踐利他之前，更期許自己不斷提升專業及能力來助人。