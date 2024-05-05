一己之力撐起一國經濟 泰勒絲經濟學 全球巡迴滾動錢潮

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流行巨星泰勒絲（Taylor Swift）自去年起開啟的「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）席捲全球，話題延燒不斷。不只粉絲為之瘋狂，各國政要領袖用盡各式各樣方法，聚焦在其帶來的「錢潮」之上，新加坡在東協各國「獨享」泰勒斯的做法，還引來鄰國大反彈，泰勒斯堪稱當前地表最知名、最有錢也最有影響力的藝人。

即使中美關係處於冰點，泰勒斯一樣擁有為數龐大的大陸樂迷，他們一開始暱稱她為小美女，但由於每次衝擊音樂排行榜冠軍時，都很巧合的出現強大的競爭對手，結果往往只能屈居第二，於是「小美女」就被改成了「小霉女」，沒想到，泰勒斯本人不僅不以為意，還非常喜歡這個新稱呼，「霉霉」於是成了她的新暱稱，而此種以一己之力撐起一國經濟的現象，在中國大陸被稱為「霉霉經濟學」。

「時代巡迴演唱會」光是美國就帶來將近50億美元經濟效益，超越44個國家的GDP；3月的新加坡巡演，更引發東南亞民眾搶搭演唱會熱潮，東協各國開始設法動用國力，發展大型的演唱會活動。

另一方面，泰勒斯的演唱會電影也大賣，寫下全球2.617億的驚人票房，近日在迪士尼串流平台Disney+獨家上映，3天內觀看次數就超過460萬次，正式成為該平台有史以來排名第一的音樂電影，首映周末觀看時間超過1,620萬小時。

先前橫掃葛萊美，拿下生涯第14座的泰勒絲，4月又在12屆《iHeartRadio音樂獎》拿下三大獎，泰勒絲在影片致詞中再次向歌迷致意：「如何度過自己的時間、參加什麼樣的演唱會、並選用什麼樣的音樂來當作人生歌單，完全取決於你，我非常、非常、非常感謝選擇我的人。」

1989年出生的泰勒絲，在16歲時發行同名首張專輯《Taylor Swift》，當時便一戰成名，其中一首〈Our Song〉更是讓她坐上美國鄉村單曲榜史上最年輕的冠軍。下一張專輯《無懼的愛》開始，泰勒絲挑戰不同曲風，一腳跨入流行樂風，並自此登后。

音樂作品佳評如潮的同時，私生活也被放大檢視，與同行如肯伊威斯特（Kanye West）之間的火藥味，更是占據各大娛樂媒體版面。然而她將感受通通寫入歌中，將名人壓力轉化為其獨有的音樂養分，以賣座成績說話。

時代巡迴將在5月起席捲歐洲，然而在官方未宣布任何消息的情況下，土耳其當地媒體搶先暴雷，聲稱泰勒絲將在2025年2月在伊斯坦堡加場演出。與此同時，由於另一天后碧昂絲在3月底發行鄉村音樂專輯，正是泰勒絲的出道音樂路線，坊間一度傳出兩位天后有機會泰勒絲新作品《The Tortured Poets Department》中合作。