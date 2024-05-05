就是要唱鄉村 碧昂絲霸氣回歸 翻轉「白人藍領」曲風標籤

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美國流行天后碧昂絲（Beyonce）利用今年超級盃廣告時段，預告3月底發新專輯，而去年展開闊別舞台7年的《文藝復興世界巡迴演唱會》，更帶動驚人的經濟效益。她與泰勒絲「雙絲天后」的演唱會吸金了得，撐起美國經濟半邊天。

碧昂絲在超級盃比賽結束後，隨即釋出＜Texas Hold ‘Em＞和＜16 Carriages＞兩首單曲，宣布她的第八張錄音室專輯3月29日發行，新專輯定名《Act II: Cowboy Carter》，這是碧昂絲繼2022年的《The Renaissance》之後再度出輯。

隨兩首單曲釋出的視覺預告，昭告這位黑人天后的新專輯，主打被貼上「白人藍領」音樂標籤的鄉村曲風。碧昂絲2016年專輯《Lemonade》嘗試唱鄉村樂，結果引來酸言酸語和抵制，她在《Cowboy Carter》封面的造型刻意作牛仔打扮，手持美國國旗騎著白馬，霸氣反擊不滿黑人涉足鄉村樂的保守派。

碧昂絲堅持以鄉村樂重新出擊也締造歷史，她的〈Texas Hold‘Em〉一推出就成功在《告示牌》百大單曲榜及鄉村音樂排行榜攻頂，成為首位在鄉村音樂榜奪冠的黑人女歌手。

碧昂絲生涯第九度世界巡演於2023年5月中起跑，幫她打造巡演戰袍的西班牙奢侈品牌Loewe，在天后加持下聲勢暴漲。據時尚數據網站Lyst去年7月發布的熱門品牌季度排名，Loewe擠下連二季奪冠的Prada榮登榜首。

不只Loewe翻紅，Alexander McQueen、Tiffany等其他碧昂絲演唱會御用的品牌，媒體影響力價值（MIV）也跟著水漲船高。時尚數據平台Launchmetrics去年8月公布，Alexander McQueen的MIV770萬美元，珠寶品牌Tiffany為720萬美元。

美國去年第三季GDP季增年率，從第二季的2.1％加速擴張逾1倍到4.9％，經濟學家說要感謝泰勒絲、碧昂絲演唱會，還有好萊塢電影「芭比海默」（Barbenheimer）。

照彭博經濟研究（Bloomberg Economics）估算，泰勒絲《時代》及碧昂絲《文藝復興》世界巡演，為美國Q3GDP挹注54億美元。

但「雙絲天后」開唱吸引全球粉絲朝聖，炒高演唱會當地食宿價格，瑞典、英國去年通膨居高不下，矛頭指向碧昂絲演唱會。