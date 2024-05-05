紅髮艾德嗨翻台灣 暴風過境高雄，瘋狂吸粉

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英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran），因與流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）合作而一夕爆紅，憑藉獨特音樂風格與動人歌詞，一再空降歐美流行音樂排行榜，成為近年在美國發展最成功的英國歌手之一。這位知名的音樂人相當熱愛台灣，繼桃園之後，年初亞洲巡迴演場會也把高雄列為地點之一，使他在台灣的知名度與樂迷大增。

英國《太陽報》報導，今年3月中，紅髮艾德結束亞洲巡演後不久，便與妻子希波恩（Cherry Seaborn）現身倫敦一家米其林三星餐廳共進晚餐。回顧2018年兩人結婚時，紅髮艾德已是全球知名歌手，但當時這場婚禮並未如外界預期般眾星雲集，不僅沒有唱片公司高層蒞臨，也不見泰勒絲現身，只有約莫40名親友受邀見證兩人終身大事。

紅髮艾德的音樂也如同這場婚禮般平易近人卻觸動人心，儘管他的音樂之路最初也曾經歷波折。從小參加合唱團並學習吉他、鋼琴等多種樂器的他很快便展露音樂天賦，但來到倫敦發展初期窮困潦倒，直到2009年赴美國發展才獲得影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）等大人物賞識，並成為艾爾頓強（Elton John）公司旗下歌手。

然而，真正讓他名號響遍全球的貴人是泰勒絲。泰勒絲在2012年澳洲巡演時聽到紅髮艾德的音樂，邀請他在《Red》專輯中共同譜曲並合唱《Everything has Changed》，讓全世界都認識這位音樂才子。

紅髮艾德在這段期間發行了首張專輯《+》，此後又陸續發行了《×》與《÷》兩張專輯。有別於多數流行音樂專輯以文字命名搭配歌手本人照片的宣傳手法，紅髮艾德僅以數學符號及顏色來傳達每張專輯的創作概念，目的是突顯音樂本身的感染力。

這個創新的行銷策略成功讓他的音樂受到注意，多年來不僅在全球拿下眾多音樂獎項，也踏上了自己的全球巡演之路。繼2019年來台在桃園舉辦演唱會後，紅髮艾德在今年《＋－＝÷ ×》亞洲巡迴演唱會再度來到台灣，而這次台灣站選在高雄，再度嗨翻全場。

剛結束亞洲巡演的他僅在英國短暫停留陪伴家人，隨後在4月又將踏上英國及歐洲巡演之旅。