人事異動站　4月26日至5月2日

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一、工商企業

◎斐樂營運長由鄭家欣新任。

◎達能發言人、財務主管及會計主管王振益辭職。

◎中美實總經理由廖椿沄新任。

◎創業家技術長暨資安長林尚蔚辭職，由王韋仁新任。

◎和迅副總經理由陳婉昕新任。

◎傑霖科技資訊安全長由黃春福新任，重要營運主管由蔡松晏新任。

◎中友百貨總經理劉嘉誠卸任，由李奇庭新任。

◎野獸國財務、會計主管陳姿芩辭職，由楊傑麟新任。

◎福格創新內部稽核主管楊智鈞辭任，由林岳翰新任，董事長歐金獅辭任，由歐建良新任。

◎中宇董事長陳震江退休。

◎中強光電製造長林宗彥卸任。

◎茂矽發言人鄧志達卸任，由盧建志新任。

◎常廣行銷兼營業主管丁本全辭職。

◎台灣光罩會計主管余淑薇卸任，由范玉明新任。

◎弘塑副總經理由梁勝銓新任，發言人黃富源卸任，由梁勝銓新任。

◎晶焱副總經理林和賢退休。

◎友輝副總經理由陳宏祺新任。

◎三圓發言人及公司治理主管林世祖卸任，由王朝平新任，會計主管林世祖卸任，由陳文津新任。

◎春日董事長陳其泰卸任，由翁重鈞新任。

◎新海發言人張志雄退休。

◎資拓宏宇財務主管、會計主管及發言人謝文裕退休。

◎博弘董事長由井琪新任。

◎晶悅會計主管蘇亮宇辭職。

◎凌航會計主管暨發言人廖韋綸辭職，發言人由林語宸新任。

◎友杏生技總經理周志忠辭職。

◎光菱副董事長陳世凱辭職。

◎上海富味鄉油脂食品總經理陳昶宏卸任，由張世政新任。

◎遠百企業稽核主管蒲聲鳴卸任。

◎宏觀共同總經理李耿民退休。

◎為昇科業務副總吳曉薇辭職，發言人吳曉薇辭職，由洪元通新任。

◎奇鈦科業務副總經理盧玉華離職。

◎昶虹發言人尤坤淟卸任，由葉明新任，內部稽核主管高士斐卸任，由葉明新任。

◎金居行銷處主管楊正平辭職。

◎中鋼董事長翁朝棟退休。

◎華夏會計主管郭建洲退休，由李俊鋒新任。

◎宏遠發言人及公司治理主管向文桂卸任，由李憲忠新任。

◎沛亨總經理林志茂卸任，由陳銘俊新任。

二、金融機構

◎凱基人壽總經理蘇錦隆卸任，由郭瑜玲新任，財務長由林紹華新任，董事長由王銘陽新任。

◎凱基銀行董事長Stefano Paolo Bertamini辭職，由楊文鈞新任。

◎中華開發金控總經理Stefano Paolo Bertamini辭職，由楊文鈞新任，董事長由王銘陽新任。

◎第一金人壽保險會計主管蔡淑貞卸任，由陳偉宏新任。