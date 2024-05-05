零碳大學助二代企業 轉骨成功

由臺灣數位企業總會所推動的「零碳大學」，5月3日舉辦2023年度畢業典禮，本屆14位二代企業家分別從數位及零碳兩面向設定轉型培育主題，在業師團協助下，經過一年的學習，各自開展出不同的學習成果。同時，數總介紹「三代轉型研究院」業師群及即將入學的16位二代企業家或新創企業家學員。

數位發展部數位產業署署長呂正華、國發基金前副執行秘書蔡宜兼等貴賓應邀出席「零碳大學」畢業典禮觀禮，他們指出，畢業只是另一個旅程的開始，期許畢業生將這一年的學習成果帶進企業持續轉型。數總理事長黃怡穎在典禮上舉哈佛商業評論四月號封面主題「你的創新還缺了誰？」中的論點，來說明自己的親身經驗，從二代接班到數位轉型再到零碳轉型，每一次的轉型之旅不僅僅只是紙上談兵而已，正式的啟程到順利抵達目的地，將會面臨無數的挑戰與衝擊，這時候就需要有一個「中間人」（intermediary），計畫成功機率才能大幅提升。

所謂「中間人」除了扮演實質跟心理上的教練角色，提供直接支援外，更要能激發和維持相關人員間的協作，這也是數總業師團一直在做的事情，在輔導過程中無償提供自己的人脈來提供學生與外部合作夥伴建立連結的機會，並協助他們將這些連結發展成關係，這些能讓二代企業家在產業中逐步建立影響力，也能將自己的成功經驗快速複製到其他二代身上，這是數總無論在推動「零碳大學」，或到今年以二代創業為主題的「三代轉型研究院」所堅持信念。

零碳大學業師謝健南：數總平台傳授未來商業模式

擔任零碳大學業師的前全聯實業副董事長謝健南出席畢業典禮時指出，在數總這個平台，課程分享的不是過去的個案研究，而是未來的商業模式，畢業不代表結束，數總平台持續存在，學長姐們開放場域及自身走過經驗提供觀摩學習，業師則把他們的廣闊人脈引導給學員，因此，他認為，數總的學習精神就是「無私」，他也期許，大家畢業後要把一年來的學習在企業內部，持續發揚光大。

代表「零碳大學」學長姐致歡迎詞的明昌國際董事長張庭維分享在二代接班過程中需要有三種貴人，第一種貴人是能適時提點；第二種貴人是能陪伴在側共同面對挫折的夥伴；第三種貴人則是更好的自己。

張庭維在初接班前，公司營業額才1億，如今，擴大到24億元。張庭維說，他是創二代，四年前接下董事長職位時曾感嘆「董事長怎麼那麼難當？」但他也很感謝父親留給他小小的事業，讓他在數總這個平台有勇氣面對困難，把公司打造成有競爭力的企業。

零碳大學學習一年 營運、績效、減碳效益卓著

14位畢業生成果各有千秋，例如聖保羅食品蘇冠融在經過前全聯實業副董事長謝健南輔導後，光僅嘉義噴水門市的改造與商品陳列方式改變，就讓2024年三月的營收與同期相較，整體營收成長11.8％、客單價成長16.5％；而來自台南市佳里的青年食品李琳憶，她的業師是四川徽記食品前營銷中心總經理陳榮岳，雙方在一年的時間內翻轉原先傳統中小企業的組織管理架構，從薪酬制度、營業銷售流程、進銷存管理的各項優化，光僅從去年5月開學到今年2月底，就讓整體銷售業績較同期成長57％。

於零碳轉型範疇，先進光電董事長高維亞與團隊，在業師中國信託金融控股前副總經理及企業永續部部長高淑芬的協助下，獨力完成永續報告書的撰寫，更在這過程中經由各項指標與目標的訂定，協助內部有效管理氣候變遷風險與機會；網路連接器組裝代工廠寧波卓新，同樣在業師香港排放權交易所首席營運長丘應瑞指導下，完成從低碳產品開發到能耗改善的各項工作，光僅至2023年底，每月即節省用電 12,426kWh/月、總用電量下降7.5％，成效具體可觀。