化石先生 導入3D技術 創新古生物教育

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第一次聽到「化石先生」，腦海可能會浮現一個人像活化石，事實上，它是一家2019年才成立的新創公司，但他們做的事很古老、很傳統。「化石先生」創辦人，也是古生物修復專家蕭語富，他致力於挖掘、修復古生物，讓古生物面貌再現，進一步為博物館或藏家收藏。

接手父親的事業，「化石先生」董事長蕭琮諭將化石應用範圍擴大，推動「化石先生Mr. Fossil」門市開設，讓消費者也能藉由賞玩真品化石、古生物複製品、隕石礦物等而寓教於樂。然而，蕭琮諭說，複製古生物化石只能採傳統翻模工法，每一個模具大概只能使用4至5次。經朋友介紹，蕭琮諭報名加入由臺灣數位企業總會開設的零碳大學，並在業師萬國法律事務所資深合夥律師林發立的建議下，將化石清修、複製導入3D數位掃瞄列印技術，創造出更多元商品。

蕭琮諭分享這段學習歷程，他說一開始會認為零碳大學專授減碳相關概念，進來後，才發覺藉由業師豐富經驗及同學間分享，打開了另一層視野。在零碳大學引導下，蕭琮諭擬定轉型計畫，先從清修部門導入3D掃瞄列印，實施後，發現3D掃瞄技術能夠將化石紋路保留完整，檔案存在電腦裡也不像過去模具占空間，又能加入更多創意想法，創造出更多創新商品。蕭琮諭自信地說：「雖然3D模型不算新技術，但這個產業還沒有人使用，我們就是第一。」

林發立觀察，化石先生跟生產製造不同，他們是很典型手工業，3D技術對他們而言是個寶。若以傳統清修工法，化石無法大量複製，也無法放大產值，一年前初遇蕭琮諭時，深深發覺化石先生所生產的恐龍模型背後都有個故事，模型是來自一隻曾經真實生存在這個地球的生物。不過，每一隻化石生物碎片都不是很完整，運用已建模的3D技術可以有效率地把缺片拼湊出來，因此，數位化讓化石更為完整，不僅前端有助於清修發揮作用，後端的3D列印更開發出前所未見的新商品。

林發立更進一步指出，也許已數位化的古生物（恐龍）模型，可以在如元宇宙的影像場景中，開發出不一樣的應用可能，這也是化石先生於這個產業的價值所在。

經過一年的學習，蕭琮諭說他收獲最大是共同學習的各行各業經營者都面臨轉型管理的問題，從同學們解決問題策略中，學會更宏觀看待問題。此外，數總除了媒合頂尖業師手把手的傳授經驗外，也會安排人資專業老師傳授如何與老員工溝通，讓新一代推動轉型順利。