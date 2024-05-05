協治 用AI機器人實現產線自動化

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塑膠回收也可以用AI機器人來挑。台灣塑料回收業者協治企業，在副總經理劉郡峯企業內創業的企圖心下，運用AI機器人辨識分類回收品項，實現產線自動化，成為回收業供應鏈的一環。

學習建築的劉郡峯，回到家族企業後先負責建廠。從小就在回收廠內長大的他，深知回收業因有著工作環境髒亂的既定印象，徵才不容易，因此，協治目前也面臨員工斷層現象。為了吸引年輕人加入公司，劉郡峯一方面強化廠房動線規劃，改善廠房髒亂的工作環境；一方面進行企業內創業，成立一家新創研發團隊，專門協助母公司運用AI機器人分類回收品項。

導入AI機器人的理念很好，然而，劉郡峯發現，沒有工程師願意到回收業上班。在朋友引薦下，劉郡峯進入「零碳大學」，由前IBM副總經理王景裕擔任業師。王景裕分析，傳統產業普遍面臨人才斷層問題，員工不是年紀偏大就是過於年輕，呈現U型分布。王景裕指出，企業人才斷層，代表知識、經驗也斷層，會面臨傳承上的困難。

劉郡峯感嘆地說，回收業面臨缺人問題，所以他才會想透過研發及系統開發來徵求優秀人才，但一開始對於新創公司發展方向並不太清楚，在遇到王景裕業師後，經由他豐富經驗，把公司未來的發展輪廓描繪地很清晰。王景裕觀察，二代要能成功接班，第一步要回到家族企業內創業，藉由創業尋找賦能技術，讓企業內創業進化成創新事業。這個時候創新事業要能被驗證關鍵技術是否被市場接受。

劉郡峯說，一開始成立的新創團隊，把服務量能擺在母公司，但在零碳大學與業師的指導與建議後，劉郡峯開始把AI機器人揀選分類服務推廣到其他同業，讓原本只服務母企業的內創企業有機會經由外部成長茁壯為一家具規模的公司。

協治回收的標的物是塑膠，大眾普遍都認知塑膠其實對地球的環保造成很大影響，王景裕卻有不同的想法，他認為塑膠回收是黃金級商機，他期許塑膠製品能夠不斷重複製造生產，減少對地球的傷害與污染。

劉郡峯所帶領的新創團隊所推出之AI機器人揀選分類服務，目前已能辨識97％以上的回收品項，這要歸功於數位化與智能化，讓原本因人才斷層而出現的經驗傳承困難得以解決，進而朝向模組化發展。