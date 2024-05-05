鮮自然 數據分析展店 降低失敗率

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從台南起家的手搖飲品牌「鮮自然」，以十多年的茶道真功夫加上只要3分鐘即可將一杯好茶帶走的理念開啟茶飲事業，至今全台已展店近60家店。但提到展店決策，鮮自然營運長曾子郡不諱言，展店選址決策的不可複製性對鮮自然是一大挑戰。曾子郡在朋友推薦下，進入「零碳大學」學習，遇見業師，前特力集團副總經理范振州，讓選址決策更科學，不再只憑老闆個人經驗或亂槍打鳥，而能透過數據分析，精準決策展店並降低失敗率。

曾子郡說，根據鮮自然創辦人洪榮灃的理念，展店選址以三角窗或跟著超商就不會錯，但幾年前鮮自然曾踏入高雄展店卻嚐到失敗，這也讓他們在如何選址上陷入決策困難窘境。加入「零碳大學」，范振州以他豐富大型商場營運功力，教導曾子郡必須善用數位工具，藉由數據分析提高決策正確度。

曾子郡把高雄店面的相關數據進行分析後，發現鮮自然在高雄的聲量及口碑都比中部、北部還高，這項分析也給鮮自然一個精確數據以提供未來回到高雄再展店的參考。

范振州也在輔導期初就發現鮮自然在台北的四家店面需重新審視，經過范老師的經驗傳授與數據分析後，曾子郡決定只留下西門町店。

曾子郡分享，經由提點後才發現，他們台北的展店方向全都錯了，與台南相比，台北真的很大，所以這四家店常常遇到員工休假時無法彼此支援的人力問題，加上台北人的習慣跟台南也有所差異，展店無法複製過去的模式，持續下去，未來可能會虧損得更嚴重。

范振州回想一年前在診斷鮮自然問題時，他將收集並研究獲得的各類商業情報數據提供曾子郡參考，她也非常好學，將范振州提供的資料吸收後提出各式各樣問題，進一步思索營運策略。范振州認為，建立好智慧選點的參數及流程只是第一步，將來，可以結合這些門市的營運資料，來建立鮮自然專屬的AI模型。使得鮮自然的科學化選點能力，再提升一個層次。

零碳大學的學習歷程中也讓曾子郡觸動更多思考，她舉例，一位從事資源回收的同學，讓她反思手搖飲業製造非常多塑膠杯，這些杯子最後是如何被回收？這樣的反思也觸使曾子郡回到本業決策時，更去思考減塑及如何減塑的重要性。最後，曾子郡認為以鮮自然這樣中小型連鎖型企業，最需要是導入更智慧化流程來進行變革，讓資訊系統來支援品牌發展與運作。