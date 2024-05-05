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上周台股連續兩周收紅，指數上漲了209點，漲幅1.04％。【雷風恆】的卦象訊息果然吉利，「高出低進，順勢營造短線財利」獲得了市場的認同。

不過從209點的紅棒上留下了根長達200多點的長上影線看來，卦象中的「多方後繼力道並不理想」果然有譜。再就成交量不理想，以及日線連續三天收黑角度觀察，發覺卦象所說的「高出低進」現象也如期出現。

時序進入5月的第二周，季節時序則進入了夏季。雖然「己巳月」是「甲辰」龍年最為吉利的月份，不過【澤雷隨】年卦中的「巳月」，卻是需要謹慎面對投資市場。只因為卦象中的多方，在這個月處於無力狀態，即便盤勢還是有正向發展的空間，然而短線調節納財的策略，還是需要適時展現。再加上台股5月投資求財卦象，占得了多空交戰現象濃厚的【山風蠱】，卦象中的多方依舊處於後繼力道不理想的狀態，因此即便後市依舊可期，即便大盤下跌不易，短線上的調節納財之舉還是需要伺機執行。

【山雷頤】是本周台股投資求財卦象，這是個有糖吃的卦象，對於事務的執行而言，代表的是「不預設立場，務實地順勢而為」。對於投資求財而言，也是如此。再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方氣勢依舊明顯，而推升指數的功能也仍然明顯，可惜的是指數的表現空間並不理想，依此即便有利可圖，也需要將財利架構在短線見好便收的策略上。

【山雷頤】是個吉利的卦象，同時也是期待能量強烈的卦象，象徵的是市場的氣氛依舊容易偏向多方。然而仔細觀察，發覺了多方後繼無力，即便指數下跌不易，但想要再度創造紀錄恐怕就不容易了。就卦象言，高出低進，順勢而為，依舊理想的趨吉避凶。