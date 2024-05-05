營建指數新高 達人捧營建股

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台股逐洞賽個人賽表格

上周台股在兩萬點上高位震盪，美國聯準會利率決策會議連續第六次維持同樣利率，但降息時間繼續延後，與此同時，美國科技股超級財報周對後市影響不明，唯有蘋果財報釋出樂觀看法，並且提出將以1,100億美元收購庫藏股，使台股蘋果供應鏈順利翻紅。

專家認為，美國聯準會本次態度「鷹中帶鴿」，將基準利率維持在5.25％～5.5％之間不變，是因為美國短期內通膨問題下降的機會不大，除非市場出現意料之外的重挫，或是通膨恢復到去年的下降趨勢，否則利率高水準的位置將維持更久時間。

沉寂已久的蘋果供應鏈，終於等到蘋果帶來好消息，蘋果財報電話會議中宣布七大利多，包括上季營收和獲利高於預期、大中華區銷售有起色、硬體業務將有新進展、服務業務表現亮眼、本季營收將恢復成長、推出AI服務、回購1,100億美元庫藏股。

蘋果上一季營收為907.5億美元，EPS 1.52美元，iPhone銷售額達到460億美元，均優於預期。作為主要營收來源的iPhone，今年將配備更大尺寸螢幕和AI晶片。

蘋果財報利多，帶動台股蘋果供應鏈起死回生，包括上游的台積電、日月光；中游的大立光、玉晶光、美律、華通、燿華、台郡、臻鼎-KY、正崴、台達電、光寶科，以及下游組裝的和碩、鴻海，股價都有好表現。

在台股盤勢方面，指數持續高位震盪，分析師指出，由於美國科技大廠財報後股價走勢震盪，使得科技股也受到影響，因此低基期、具有殖利率優勢的營建資產、航空、旅遊、金融等族群，受到市場關注。

營建指數3日收在633.77點，繼續改寫新高紀錄，同時帶動營建股表現超越大盤和電子股，多檔營建股在經過20年盤整後，股價繼續向上攀升，改寫歷史新高紀錄。

上百檔營建股中，專家建議挑選低基期、低本益比、高殖利率的個股進行操作。另外，擁有本業和資產雙題材的營建股，例如南港、上曜、中石化、士紙、農林、南紡等，也是一時之選。

上周逐洞賽第九洞冠軍為啟發投顧分析師白易弘，所選的投組獲得績效8.96％，表現超越大盤。白易弘投組中表現最好的個股是永信建，單周績效達到26.8％，傲視群雄。永信建為南部在地建商，第一季營收40.83億元，年增2.4倍，帶動股價大漲。

展望本周，在營建指數持續創高下，參賽分析師都把目光集中在營建股上，選入的營建股包括愛山林、達麗、長虹、冠德、根基、大將、遠雄等。