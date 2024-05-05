愛山林兩建案交屋、達麗獲高捷聯開案 有看頭

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

白易弘上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

台股上周驚險挺過美股忽漲忽跌的震盪走勢，3日收盤成功收復月線，啟發投顧分析師白易弘指出，台股儘管受蘋果財報激勵，但電子股賣壓仍未完全消退，本周投組前兩大為愛山林（2540）、達麗（6177），再選入長虹（5534）、冠德（2520）與根基（2546）。

上市營建指數屢創新高，為趁勝追擊，白易弘本周一次選入五檔營建股。由於台積電在高雄設廠，帶動房市暢旺，由甲山林集團負責代銷的「郡都橋科大極」銷售報捷。愛山林與郡都在高雄合作案子，均為超過500戶大型個案，「郡都當代」、「繽海」均已交屋，預售時均為2字頭，如今都已4字頭，潛在利潤豐厚。

高捷紅線RK1西基地聯合開發招商案，達麗取得最優申請人資格，將投資27.15億元興建住商綜合大樓。

而長虹於台中「長虹天擎」住宅案已開始交屋，新北市新店「央泱長虹」、台中「長虹天韻」、台北市「松德長虹」及「忠孝詠吉」，也將在2024年底前完工交屋挹注業績。

冠德第一季營收衝高，主要是來自「安沐居」、「大直湛」、「冠德信義」等新成屋完工交屋及銷售入帳。

根基截至2023年底在建工程合約金額達519億元，在手未交案量仍充沛，對2024年營運成長審慎樂觀。

展望台股盤勢，預估指維持在月季線20,000～20,500點間震盪，短期目標為站穩20,500點再戰前高，策略上宜選股不選市，建議投資人可重點觀察金融及營建資產族群，以及具備殖利率題材加持的個股。