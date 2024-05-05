德勝矽光子商機旺、皇昌建案持續推動 各擁題材

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龔鴻彬上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

本周台股預期會維持區間震盪走勢，上有空方缺口壓力，下有月均線支撐，豐銀投顧分析師龔鴻彬表示，操作上買黑不買紅，創高股可適當減碼、持盈保泰，本周投組前兩大為德勝（8048）、皇昌（2543），再選入皇翔（2545）、千如（3236）與凱崴（5498）。

上周電子資金比重流到傳產類股，擁有高殖利率題材的資產營建持續大漲創高為上周最強勢的族群，現階段此族群勿預設高點，但要留意資金移轉後的後座力。電子類股中散熱和矽光子族群表現相對較為強勢，但台股目前屬於高位階，操作資金上必須做有效分割，勿一次買滿。

選股上，電子股首選伺服器相關的散熱，從氣冷改成水冷商機；另外台積電北美論壇提及矽光子技術商業化進程提早，相關標的如訊芯-KY、波若威預期有望受惠。傳產類股方面，資產營建類股仍是內資著墨重點，持續關注相關類股。

看好個股部分，光收發模組大廠德勝隨著台積電喊出矽光子商用化進程提早，帶動後續營收備受期待；營建大廠皇昌受惠政府前瞻工程帶動，營運報喜，在手案量逾600億，未來營運可期。

營建大廠皇翔除豪宅建案「皇翔御琚」營收待持續認列外，參與土城、永寧、頂埔周邊大量開發和及公辦都更領域也持續有所斬獲，帶動營運向上成長。被動元件大廠千如隨AI伺服器需求成長，被動感測元件用量增加，預期營運持續走強。PCB設備廠凱崴由於AI伺服器帶動PCB使用量續增，PCB刀具、鑽頭需求持續增加。