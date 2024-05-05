大將外資法人力挺、凱崴營收告別衰退 後市可期

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王春盛上周投資報酬

本周投資組合

本周操盤心法

台股加權指數上周重新站上月線，顯示多方控盤不變，倫元投顧分析師王春盛指出，政策作多加上新台幣走弱，使資產股受到青睞，帶動營建股再創高峰，本周投組前兩大為大將（1453）、凱崴（5498），再選入達麗（6177）、德勝（8048）與遠雄（5522）。

營建題材的大將，去年EPS為0.57元，由虧轉盈，股利連續三年發放0.3元，在政策作多下外資法人持續買超，推升股價再創波段新高。遠雄今年3月營收27.6億元，年增44.63％，受惠都更題材股價再創波段新高

PCB鑽孔服務廠凱崴因AI伺服器而帶動業績起飛，去年EPS為0.06元，年增5倍。今年第一季營收2.6億，年增4.73％，告別連續七季衰退。

網路設備廠德勝今年第一季獲利0.59億元，EPS為1.05元，預計發放現金股利3元和股票股利0.3元，現金殖利率4.5％，技術指標低檔向上，有利挑戰季線反壓。

而美國聯準會上周宣布連六次利率不變，今年是否降息不確定性加大，但隨著科技巨頭展望下季財報佳，科技族群吹起反攻號角。台股在大型權值股領攻後，中小型股將接棒續攻，呈現輪動輪漲格局；520總統就職將至，可留意重電、電線電纜族群等反攻訊號。

受上市櫃公司4月營收、第一季財報陸續出爐、新台幣貶值、股東會行情、ETF大換股等五大題材變動影響，看好大型權值股帶領大盤反攻，AI主流長多不變，有利AI伺服器、CoWoS概念股、半導體設備和材料等題材多頭表態。