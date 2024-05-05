鈺邦受惠AI伺服器、碩禾首季營收激增 展望樂觀

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林漢偉上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

台股本周重點觀看外資心態，美股財報與經濟數據進入空窗期，摩爾投顧分析師林漢偉表示，外資期現貨與新台幣匯率方向，將決定台股本周有無機會向上挑戰歷史新高，而520進入倒數兩周，預計內資主導行情趨勢會更加明確，指數驚驚漲無虞，但邊拉邊出的輪動加快，也將使過熱族群震盪加劇，本周選入鈺邦（6449）、碩禾（3691），再選入橘子（6180）、華義（3086）與花王（8906）。

台股上周雖跳上跳下，但仍走出強勁反彈，周K拉出連二紅、單周上漲209點，幾近完全收復4月19日當周長黑K的1,200點跌點。

本周關注4月營收全數公布，留意業績利多的觀光、文創、航空與航運股補漲力道。受惠美股與日股財報利多帶動，被動元件、光學鏡頭與手機零組件有轉強跡象。

看好個股方面，鈺邦產品主攻伺服器、PC與車用市場，法人看好其為被動元件中受惠AI伺服器純度最高的廠商，主力鎖定強勢。碩禾第一季營收年增96％，單季營收超過去年上半年，具備轉虧為盈轉機想像空間。

橘子第一季遊戲旺季加持，EPS 2.31元，出售子公司樂點部份股權給網銀國際。第二季代理韓國遊戲大作「波拉西亞戰紀」，預計將貢獻全年營運成長。華義為網銀國際集團旗下唯一掛牌公司，因網銀與智冠經營權之爭受阻，集團資源加持體質改善，與智通合作預計第二季切入印度市場，且受惠電競直播。